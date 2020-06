ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 17. Juli 2020

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Freitag, 17. Juli 2020, 23.15 Uhr aspekte - on tour Kunst und Klima Moderation: Jo Schück Green Art - kann Kunst klimafreundlich sein? Kunst für das Klima boomt. Die Rettung des Planeten war das Thema der Biennalen und Kunstevents, bevor Corona den Kulturbetrieb lahmlegte. Doch ist klimakritische Kunst nicht manchmal auch bigott? "aspekte"-Moderator Jo Schück spricht mit Künstlern, die schon länger versuchen, klimaschonend zu arbeiten. Er trifft unter anderen Julius von Bismarck, der sich zur Erforschung extremer Wetterphänomene ins Auge eines Hurrikans begab, sowie den Musiker Clueso, der "Fridays for Future" unterstützt. Selten wurde Kunst und Kultur so klimaneutral produziert wie zu Zeiten des Corona-Lockdowns: digitale Ausstellungen, gestreamte Konzerte und Theaterstücke - lauter smarte Verbreitungsformate und neue Kunstformen, die da gerade aus der Not geboren werden. Bergen sie die Chance auf eine nachhaltige Veränderung? Wohl eher nicht. Schon im Herbst 2020 könnte der internationale Kulturbetrieb mit seinen zahllosen Messen, Ausstellungen und Konzerten auf allen Kontinenten wieder durchstarten. Dabei wäre jetzt die Chance, dass sich klimapolitisch etwas ändert. Welche Ideen dazu kommen aus dem Kulturbetrieb? Und was können klimakritische Künstler aus dem Homeoffice, aus ihren Ateliers heraus bewirken? Für "aspekte"-Moderator Jo Schück birgt diese Recherchereise viel Stoff zum Nachdenken. Er selbst nimmt schließlich auch rege am Kulturbetrieb und der damit verbundenen CO2-Schleuder teil, aus beruflichen Gründen ebenso wie aus privatem Interesse. Klimaschutz und Kreativität - kann das klappen? Jo Schück nimmt die Zuschauer mit auf eine Suche nach klimafreundlicher Kunst und neuen Ideen.

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell