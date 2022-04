Holländisches Fischbüro

Einladung Pressereise HOLLÄNDISCHER MATJES 2022

Essen (ots)

Matjes ist Kult. Doch was ist eigentlich Matjes? Wie wird er gefangen? Warum 'Holländischer'? Wie wird er zubereitet? Warum gibt es ihn das ganze Jahr? Warum feiern wir eine Matjessaison? All diese Fragen werden während unserer Pressereise 'Holländischer Matjes 2022' nach Skagen in Dänemark am 9. und 10. Juni 2022 beantwortet.

Die Nordsee wurde 1977 für den Heringsfang gesperrt. Daher wird der gesamte Hering, der speziell für die Verarbeitung in "Hollandse Nieuwe" gefangen wird, von etwa 30 bis 40 norwegischen, dänischen und einigen schottischen Schiffen angeliefert. Einer der wichtigsten Orte ist Skagen an der nördlichsten Spitze Dänemarks.

Am 14. Juni wird - wie jedes Jahr im Hafen von Scheveningen - das erste Fass mit dem neuen Holländischen Matjes versteigert. Ab dem 15. Juni ist der "Hollandse Nieuwe" auch wieder in Deutschland erhältlich. Die offizielle Eröffnung der Matjessaison wird vom Holländischen Fischbüro organisiert und bildet den festlichen Auftakt zum neuen Heringsjahr.

Die traditionelle Versteigerung des ersten neuen Matjesfasses in Holland ist der offizielle Start in die Heringssaison und markiert jedes Jahr einen wichtigen Moment. Das Wachstum des jungfräulichen Herings wird in den vorangehenden Wochen daher auch mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Erst wenn der Matjes groß und dick genug ist und einen Fettanteil von mindestens 16 Prozent hat, bekommen die Heringsfischer das Startzeichen zum Fang.

Wir möchten Sie herzlich einladen, mit uns nach Dänemark zu reisen und alles über diese "garantiert traditionelle Spezialität" zu erfahren. Das Programm und weitere Informationen können Sie unter presse@seidl-agentur.com anfordern.

