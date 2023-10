BRIGITTE

Zehn Jahre "Ein Schal fürs Leben" - Guido Maria Kretschmer und Cornelia Funke setzen ein Zeichen gegen Kriege

Berlin/Hamburg (ots)

"Manchmal können kleine Dinge ganz Großes bewirken", sagt Mode-Designer Guido Maria Kretschmer, der in diesem Jahr den Schal für die Spendenaktion "Ein Schal fürs Leben" von Save the Children und BRIGITTE entworfen hat. Die weltweit größte unabhängige Kinderrechtsorganisation und Deutschlands großes Frauenmagazin sammeln gemeinsam zum zehnten Mal in Folge Spenden für Kinder aus Syrien, die seit zwölf Jahren Krieg, Verlust und Flucht erleben und in den Nachrichten übersehen werden.

In zehn Aktionsjahren haben über 80 prominente Persönlichkeiten auf die Situation von syrischen Kindern aufmerksam gemacht und zur Unterstützung aufgerufen - denn jeder Krieg ist ein Krieg gegen Kinder und trifft die Schwächsten am härtesten. Auch 2023 tragen wieder zahlreiche bekannte Gesichter den Schal fürs Leben und setzen damit ein Zeichen gegen Kriege, darunter die Schauspielerin Emily Cox, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und die Bestsellerautorin Cornelia Funke.

"Die syrischen Kinder, die in einer so unvorstellbaren Notsituation sind, brauchen Gemeinschaft und das Gefühl, nicht allein gelassen zu werden", sagt Cornelia Funke. "Je mehr Menschen ihnen sagen 'Wir sind für euch da, wir versuchen euch zu helfen, wir haben eure Not nicht vergessen', desto mehr haben sie die Chance, diese unglaublich schweren Jahre zu überstehen."

Seit Beginn des Konflikts in Syrien vor mehr als zwölf Jahren ist die durchschnittliche Lebenserwartung in dem Land um 20 Jahre gesunken und mehr als 15 Millionen Menschen, darunter sieben Millionen Kinder, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Tausende Schulen wurden zerstört, und Bildung ist für viele Kinder ein unerreichbarer Traum. Die verheerenden Erdbeben Anfang des Jahres haben die Situation weiter verschlimmert. Millionen Kinder und ihre Familien haben alles verloren, viele von ihnen zum wiederholten Mal.

Von jedem verkauften Schal und Wollpaket fließen zehn Euro als Spende in die Arbeit von Save the Children für Kinder in Not. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2014 sind insgesamt 2,8 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Mit den Geldern erreicht die Kinderrechtsorganisation die bedürftigsten syrischen Kinder unter anderem mit psychosozialer Betreuung, um ihr Trauma zu verarbeiten, sowie Bildungs- und Ernährungsprogrammen, damit sie gesund und sicher aufwachsen können und eine Zukunftsperspektive erhalten. Der Bedarf ist weiterhin enorm.

"Kriege, Konflikte und die Weltwirtschaftslage überschatten die Not der syrischen Kinder, die seit mehr als zwölf Jahren im Krieg oder auf der Flucht leben", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland. "Wir müssen alles dafür tun, dass diese Kriegskinder nicht zu einer verlorenen Generation werden. Viele hungern und können nicht zur Schule gehen - stattdessen müssen sie arbeiten oder werden verheiratet. Deshalb ist es so wichtig, dass die 'Ein Schal fürs Leben'-Aktion im zehnten Jahr weitergeht. Dank der Spenden konnten wir Tausendesyrische Familien erreichen. Lassen Sie uns mit dem Schal Solidarität zeigen und vielen weiteren syrischen Kindern Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben."

Der internationale Tag der Menschenrechte am 10. Dezember markiert den Höhepunkt und gleichzeitig das Ende der diesjährigen Aktion "Ein Schal fürs Leben". An diesem Tag ruft Save the Children gemeinsam mit der BRIGITTE dazu auf, den Schal zu tragen und ein Zeichen der Hoffnung zu setzen.

"'Wir lassen euch nicht allein', ist die Botschaft, die wir den syrischen Kindern und ihren Familien mit dem Schal fürs Leben vermitteln möchten", sagt Brigitte Huber, Chefredakteurin der BRIGITTE. "Ich hoffe, dass auch in diesem Jahr viele beim Aktionstag mitmachen. Je mehr Menschen sich uns anschließen, desto umfangreicher können wir den syrischen Kindern helfen."

Alle Informationen zur Aktion "Ein Schal fürs Leben" sind auf www.brigitte.de/schal-fuers-leben zu finden. Mehr zu Spendenmöglichkeiten, zur Kampagne und Hintergrundinformationen über syrische Kinder und die Projekte vor Ort finden Sie auf www.savethechildren.de/schal-fuers-leben.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

www.savethechildren.de

Über BRIGITTE

Seit fast 70 Jahren ist BRIGITTE, das meistgelesene 14-tägliche Frauenmagazin, Leitmedium für Frauen in Deutschland. BRIGITTE weiß, was Frauen bewegt und kennt all ihre Facetten. Dabei stellt die Marke das Empowerment von Frauen in den Mittelpunkt und bietet Themen, die Frauen betreffen und bewegen. BRIGITTE schafft Vertrauen und hält crossmedial die perfekte Mischung bei der Auswahl der Themen bereit und bietet die Vielfalt, die Frauen interessiert: Mode, Beauty, Kultur, Reise, Job, Finanzen und Gesundheit - mit erstklassigem Service und stets auf Augenhöhe.

www.brigitte.de

