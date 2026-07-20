Bundesagentur für Arbeit (BA)

Entgelte der Vollzeitbeschäftigten sind im Jahr 2025 deutlich gestiegen

BA-Presseinfo Nr. 27

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Nürnberg (ots)

Medianentgelt stieg im Jahr 2025 auf monatlich 4.217 Euro

Gender-Pay-Gap lag bei 309 Euro und damit unter dem Vorjahresniveau

Höchste Entgelte in Hamburg, niedrigste Entgelte in Mecklenburg-Vorpommern

Das mittlere Bruttomonatsentgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (Median) lag im Jahr 2025 bei 4.217 Euro. Gegenüber dem Jahr 2024 sind die Löhne und Gehälter somit im Mittel um 203 Euro oder 5,1 Prozent gestiegen. Das deutliche Plus erklärt sich insbesondere mit Entgeltzuwächsen in Folge von höheren Tarifabschlüssen.

Entgelte nach Geschlecht

Während das Medianentgelt der Männer bei 4.328 Euro lag, erzielten Frauen 4.019 Euro. Die Differenz betrug 309 Euro und ging im Vergleich zum Jahr 2024 somit um 37 Euro zurück. Dieser sogenannte unbereinigte Gender-Pay-Gap hat verschiedene Ursachen. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die unterschiedlichen Berufsfelder bzw. Branchenschwerpunkte von Frauen und Männern. Auch die bei Frauen häufiger vorkommenden familienbedingten Erwerbsunterbrechungen verzögen oder verhindern teilweise Aufstiegschancen und in diesem Zuge höhere Erwerbseinkommen.

Höchste Entgelte in Hamburg, niedrigster Wert in Mecklenburg-Vorpommern

Die höchsten Medianentgelte erzielten - bezogen auf Arbeitsortdaten - Vollzeitbeschäftigte in Hamburg mit 4.768 Euro, Baden-Württemberg mit 4.546 Euro und Hessen mit 4.530 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern (3.497 Euro), Thüringen (3.508 Euro) und Sachsen-Anhalt (3.563 Euro) ist der Median am geringsten.

Akademikerinnen und Akademiker zählten zu den Spitzenverdienern

Wie viel Beschäftigte verdienen, hängt auch stark von der jeweiligen Qualifikation ab. Während Menschen ohne Berufsabschluss im Mittel 3.133 Euro erzielten, lag das Medianentgelt bei Arbeitnehmenden mit anerkanntem Berufsabschluss bei 4.069 Euro. Für Akademikerinnen und Akademiker wird im Mittel ein Wert von 6.146 Euro ausgewiesen.

Lebensalter wirkt sich beim Entgelt aus

Mit zunehmendem Lebensalter - was in der Regel auch mit größerer Berufserfahrung einhergeht - steigt bei den Beschäftigten das Entgelt im Median. Arbeitnehmende unter 25 Jahren erzielten im Mittel 3.202 Euro, 25- bis unter 55-Jährige 4.286 Euro. Die Arbeitnehmenden 55-Jahre-plus erwirtschafteten ein Medianentgelt von 4.362 Euro.

Entgeltatlas mit Ergebnissen nach Berufen

Mit der Veröffentlichung der neuesten Zahlen wurde auch der Entgeltatlas der BA entsprechend aktualisiert. Dort können die Entgelte für alle Berufe zeitnah abgerufen werden.

Link: https://web.arbeitsagentur.de/entgeltatlas/

Ausführliche Informationen zu den Bruttoarbeitsentgelten finden Sie hier: https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=21424&topic_f=beschaeftigung-entgelt-entgelt

Methodische Hinweise

Die Statistik der BA weist Medianentgelte und keine "Durchschnittsgehälter" im engeren Sinne aus. Zudem werden nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt. Die Daten basieren auf der Meldung der Arbeitgeber zur Sozialversicherung. Da Löhne und Gehälter nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung gemeldet werden, die im vergangenen Jahr bei 8.050 Euro lag, ist nicht für alle Beschäftigten bekannt, wie hoch das tatsächlich erzielte Entgelt war. Die Statistik der BA weist deswegen das Medianentgelt aus, das heißt, die eine Hälfte der Beschäftigten erzielt ein Entgelt, das unter diesem Medianentgelt liegt, die andere Hälfte liegt darüber. Die BA erhebt die Entgelte immer zum Stichtag 31. Dezember für alle Vollzeitbeschäftigten.

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