Bundesagentur für Arbeit (BA)

Christina Ramb übernimmt den Vorsitz des BA-Verwaltungsrates

BA-Presseinfo Nr. 23

Nürnberg (ots)

Zum 1. Juli 2026 wechselt der Vorsitz des Verwaltungsrates der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu Christina Ramb. Die Führungsspitze der Selbstverwaltung rotiert jährlich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite und wird vom Verwaltungsrat gewählt. Christina Ramb ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Nach ihrer Zeit als (stellvertretendes) Mitglied von 2012-2018 ist sie seit 2020 erneut festes Mitglied des Verwaltungsrates.

Zu ihrer Stellvertreterin wählte das Gremium Anja Piel. Sie gehört dem geschäftsführenden Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an. Seit 2020 ist sie Mitglied des Verwaltungsrates.

Anlässlich des Amtswechsels erklärt Christina Ramb: "Der Haushalt der BA steht unter enormem Druck und die Antwort kann nur sein: stabilisieren statt weiter belasten. Damit die BA ihre Aufgaben in der Arbeitslosenversicherung auch künftig verlässlich erfüllen kann, muss sie finanziell stabil und resilient sein. Es kann nicht die Lösung sein, Beiträge zu erhöhen und damit allein Beschäftigten und ihren Arbeitgebern weitere Kosten aufzubürden. Die BA muss sich auf das Wesentliche konzentrieren: Sie ist keine 'BA für Alles', sondern Garant für den Arbeitsmarktausgleich. Schnelle Job-to-Job-Vermittlung, wirksame und effiziente Prozesse und klare Prioritäten auf Vermittlung - darauf kommt es an. Schluss mit neuen Aufgaben und Kostenverlagerungen! Es geht um nicht weniger als Vertrauen, Stabilität und die Stärke unseres Arbeitsmarkts."

Anja Piel ergänzt: "Die Bundesagentur wird mit ihrem Service auch in Zukunft in der Fläche präsent bleiben - dieses Versprechen muss für alle Kundinnen und Kunden in ländlichen wie städtischen Regionen sichtbar und erlebbar bleiben. Effizientere Verwaltung bedeutet in Zeiten fortschreitender Digitalisierung eben nicht weniger Dienstleistungen oder weniger Kundennähe, sondern dass die Bundesagentur mit ihren Angeboten weiterhin nah am Menschen bleibt. Eine besonders wichtige Rolle nimmt die BA mit ihrer Berufsberatung für Jugendliche ein. Der erfolgreiche Abschluss einer dualen Berufsausbildung ist der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Hier werbe ich dafür, die Instrumente der Ausbildungsgarantie konsequent zu nutzen. Kein junger Mensch soll ohne Ausbildung bleiben. Um den Strukturwandel am Arbeitsmarkt erfolgreich zu meistern, brauchen Menschen Perspektiven - gerade in Branchen, die im Umbruch sind. Die BA organisiert hierfür sogenannte Arbeitsmarktdrehscheiben und begleitet Beschäftigte individuell mit Qualifizierungsangeboten. Damit soll ein direkter Wechsel von Fachkräften aus Betrieben mit Personalabbau in Unternehmen, die Beschäftigte dringend benötigen, erreicht werden. Für diese Vorhaben hat der Vorstand der BA unsere Unterstützung im Verwaltungsrat."

Der Verwaltungsrat ist das Aufsichtsgremium der Selbstverwaltung der BA auf zentraler Ebene und berät den Vorstand. Das Gremium ist je zu einem Drittel mit Vertreterinnen und Vertretern aus den drei Gruppen der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften besetzt. Je Gruppe werden sieben Mitglieder und fünf stellvertretende Mitglieder berufen.

Weitere Informationen unter:

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/selbstverwaltung-der-ba

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