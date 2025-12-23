Caritas international

Kürzung von Hilfsbudgets gefährdet Menschen im größten Flüchtlingslager der Welt - Spender handeln

Bild-Infos

Download

Freiburg/Kutupalong (ots)

Nach einem Besuch des Rohingya-Camps in Bangladesch warnt Oliver Müller, Leiter von Caritas international und Vorstand Internationales, Migration und Katastrophenhilfe des Deutschen Caritasverbandes , vor den Folgen staatlicher Kürzungen in der humanitären Hilfe. Private Spenderinnen und Spender senden mit ihrer unverändert hohen Spendenbereitschaft ein klares Signal an die Politik und fordern mehr internationale Solidarität mit Menschen in Not.

"Im größten Flüchtlingslager der Welt zeigt sich wie unter dem Brennglas, welch dramatische Auswirkungen die weltweiten Kürzungen im Bereich der humanitären Hilfe für Menschen in Not haben", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international. "Bereits jetzt leben 1,2 Millionen Rohingya in dem Camp in Bangladesch in äußerst prekären Verhältnissen. Aufgrund des Bürgerkrieges in Myanmar sind seit Juni 150.000 neue Geflüchtete angekommen, die meisten davon Frauen und Kinder", sagt Oliver Müller und beklagt: "Nicht allen Menschen kann ausreichend geholfen werden. Die Zahl unterernährter Kinder ist im vergangenen Jahr um elf Prozent angestiegen."

Die Situation der Geflüchteten in dem Camp Kutupalong steht beispielhaft für den Zusammenbruch der Mittel für humanitäre Hilfe im Jahr 2025. Weltweit konnten nur noch elf Prozent des Bedarfs gedeckt werden. Das Deutsche Auswärtige Amt hat die Mittel für humanitäre Hilfe um die Hälfte auf eine Milliarde gekürzt. Und das, obwohl aufgrund der Zunahme von Kriegen und Konflikten sowie den Folgen der Klimakrise der Bedarf gleichbleibend hoch ist. Weltweit sind mehr als 300 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.

"Weniger humanitäre Hilfe heute, multipliziert nur die Notfälle von morgen", sagt Oliver Müller und prognostiziert, "dass es bis 2030 Millionen vermeidbarer Todesfälle geben wird, verbunden mit der Destabilisierung der Wirtschaft in zahlreichen Ländern, deren Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen ist."

Während immer mehr Staaten, dem von den USA angestoßenen Trend folgen, und ihrer internationalen Verantwortung nicht mehr angemessen gerecht werden, zeigen sich die Spenderinnen und Spender von Caritas international weiterhin in hohem Maße solidarisch mit Menschen in Not. "Ich bin dafür sehr dankbar", sagt Oliver Müller. "Ich sehe die Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender auch gesellschaftspolitisch als ein Signal, das mir Hoffnung macht. Aus zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass damit auch oftmals eine Botschaft an die Politik verbunden ist, dass internationales Engagement wichtig ist."

Oliver Müller, Leiter von Caritas international und Vorstand Internationales, Migration und Katastrophenhilfe des Deutschen Caritasverbandes, steht für Interviews zur Verfügung.

Caritas international bittet um Spenden mit dem Stichwort: Rohingya-Flüchtlinge

Deutscher Caritasverband e.V.

SozialBank

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33XXX

www.caritas-international.de

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell