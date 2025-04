Caritas international

Gaza: Krankenpfleger und Arzt einer Caritas-Partnerorganisation getötet

Caritas international trauert um zwei Mitarbeiter der Partnerorganisation Juzoor im Gazastreifen und verurteilt Bruch des humanitären Völkerrechts aufs Schärfste.

Caritas international betrauert den Tod von zwei Mitarbeitern der Partnerorganisation Juzoor im Gaza-Streifen. "Ich bin in Gedanken bei den Familien, Freunden, Kolleginnen und Kollegen der Verstorbenen", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international und ergänzt: "Der Tod von Dr. Mahmoud Abo Amsha und des Krankenpflegers Yaser Swedan ist aufs Schärfste zu verurteilen. Die Tat bricht mit dem humanitären Völkerrecht. Beide waren als Helfer im Einsatz und haben das mit ihrem Leben bezahlt. Das humanitäre Helfer Opfer von Angriffen werden ist absolut inakzeptabel. Die Zivilbevölkerung, humanitäre Helfende und medizinische Einrichtungen müssen ausnahmslos geschützt werden."

Der Arzt Dr. Mahmoud Abo Amsha und der Krankenpfleger Yaser Swedan wurden am Montag, den 7. April beim Verlassen der Krankenstation "Juzoor Medical Point" in Gaza-Stadt getötet. Dr. Mahmoud Abo Amsha wurde 27 Jahre alt, der Krankenpfleger Yaser Swedan 28 Jahre alt.

Seit dem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 sind durch den darauffolgenden Krieg nach UN-Angaben bereits mehr als 400 humanitäre Helferinnen und Helfer ums Leben gekommen. Am 23. März 2025 starben 15 Mitarbeitende des Roten Halbmondes und der Vereinten Nationen im Rettungseinsatz durch Beschuss der israelischen Armee.

Währenddessen verschlimmert sich die humanitäre Lage im Gaza-Streifen zunehmend, da seit Anfang März die Grenzen für Hilfslieferungen geschlossen wurden. Menschen hungern, es fehlt an sauberem Trinkwasser und Medikamenten "Auch die Schließung der Grenzen für Hilfskonvois ist ein klarer Bruch des humanitären Völkerrechts. Menschen in Not darf der Zugang zu dringend benötigter Hilfe unter keinen Umständen verwehrt werden", betont Oliver Müller und appelliert im Namen der notleidenden Zivilbevölkerung an alle Konfliktparteien sofort zur Waffenruhe zurückzukehren.

