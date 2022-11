Caritas international

Caritas zündet Kerzen für venezolanische Migrantinnen und Migranten an

Freiburg/Cúcuta (ots)

#DasMachenWirGemeinsam: bundesweite Solidaritätsaktion am 12. November für die Betroffenen der größten Flüchtlingskrise Lateinamerikas

Schon seit Jahren befindet sich Venezuelas Wirtschaft auf Talfahrt: Hyperinflation, hohe Arbeitslosigkeit, steigende Armut. Die katastrophale Versorgungslage hat bereits Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner gezwungen, ihr Land zu verlassen. Etwa 7,5 Millionen Menschen sind in die umliegenden Länder aufgebrochen, um dort ein erträglicheres Leben zu finden. Doch auch in den Aufnahmeländern ist ihre Situation schwierig. Viele der venezolanischen Migrantinnen und Migranten leben in ihrer neuen Heimat weiterhin unter prekären Umständen. Die Aktion Eine Million Sterne von Caritas international, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, erinnert am 12. November an sie.

Mitgetragen und -organisiert wird diese Solidaritätsaktion von lokalen Caritas-Einrichtungen und Kirchengemeinden im gesamten Bundesgebiet. "Ich freue mich sehr, dass das Engagement der Caritas für internationale Solidarität in diesem Jahr, dem Jahr unseres 125-jährigen Jubiläums, so groß ist und die Aktion Eine Million Sterne an mehr als 75 Orten in ganz Deutschland stattfindet", sagt Eva Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes. "Die Aktion füllt das Motto unseres Jubiläumsjahres "Zukunft und Zusammenhalt - #DasMachenWirGemeinsam" auf besonders ermutigende Art und Weise mit Leben".

Im Fokus der diesjährigen Solidaritätsaktion stehen diejenigen venezolanischen Migrantinnen und Migranten, die ins Nachbarland Kolumbien geflüchtet sind. Sie wurden bislang von der Bevölkerung mit offenen Armen aufgenommen, doch aufgrund ihrer großen Zahl gerät die kolumbianische Gesellschaft zunehmend an ihre Grenzen. Es wird geschätzt, dass sich rund 2,2 Millionen Venezolanerinnen und Venezolaner in Kolumbien aufhalten, genau weiß das jedoch niemand. Viele sind illegal in Kolumbien, was sie den Risiken der Ausbeutung und der sozialen Ausgrenzung besonders stark aussetzt.

"Der kolumbianische Arbeitsmarkt kann die venezolanischen Flüchtenden nicht mehr integrieren, auch die Unterbringungsmöglichkeiten sind erschöpft, vor allem in grenznahen Kommunen, wie zum Beispiel Cúcuta, wo die Menschen zuerst ankommen, ist die Situation mehr als angespannt", erläutert Welskop-Deffaa. "Die aufnahmesuchenden Venezolanerinnen und Venezolaner, aber auch die kolumbianische Bevölkerung, benötigen dringend Hilfe." Viele Kinder leiden unter der Situation, sind oft unterernährt und haben keine Chance auf Schulbildung. "Unser Caritas-Partner in Kolumbien, der Jesuitische Flüchtlingsservice, hat neben der Unterstützung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Unterbringung begonnen, auch Bildungsangebote für die Kinder zu organisieren," sagt Welskop-Deffaa.

Wann die Menschen nach Venezuela zurückkehren und dort wieder unter annehmbaren Umständen leben können, ist völlig unklar. Hilfe ist daher jetzt dringend geboten. "Die Aktion Eine Million Sterne ist deshalb so wertvoll, weil sie auf eine Krise aufmerksam macht, die in Europa schlicht vergessen wurde. Bei aller großartigen Spendenbereitschaft für die Opfer des Krieges gegen die Ukraine ist es wichtig, dass wir die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, die am anderen Ende der Welt Opfer von Hunger und Gewalt geworden sind", so die Caritas-Präsidentin.

Spenden mit dem Stichwort "CY00063 Sternenaktion Flüchtlingskinder Venezuela" werden erbeten an:

Caritas international, Freiburg,

Spendenkonto 202 bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33KRL

oder online unter: www.caritas-international.de

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell