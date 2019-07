Caritas international

Caritas kritisiert weltweite Aufrüstungsspirale

Freiburg (ots)

Vorstellung des Jahresberichts: Unterstützung für weltweite Projekte erreicht Höchstwert - Hilfswerk will Wiederaufbauhilfe in Syrien leisten

Der Deutsche Caritasverband mit seinem Hilfswerk Caritas international warnt vor den Auswirkungen einer weltweiten Aufrüstungsspirale. "Es ist nicht nachzuvollziehen, wenn auf weltpolitischer Ebene davon geredet wird, Fluchtursachen bekämpfen zu wollen, während parallel dazu die Armeen hochgerüstet werden", sagte Caritas-Präsident Peter Neher am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz des Hilfswerks des Deutschen Caritasverbandes in Freiburg.

Bei der Veranstaltung stellt der Deutsche Caritasverband traditionell seinen Bericht für Caritas international für das vergangene Jahr vor und nimmt Stellung zu aktuellen Themen im Bereich der Humanitären Hilfe.

"Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass höhere Militärausgaben die humanitäre Situation in vielen Teilen der Welt keinesfalls verbessert haben", so Neher. Sinnvoll sei hingegen ein stärkeres Engagement der internationalen Gemeinschaft bei der Finanzierung der Friedensmissionen der Vereinten Nationen. Von der deutschen Bundesregierung forderte er, das "Zwei-Prozent-Ziel" der Nato offen zur Diskussion zu stellen.

Mit Blick auf die aktuelle Situation in Syrien betonte der Leiter von Caritas international, Oliver Müller, dass das Hilfswerk in dem Land künftig auch Wiederaufbauhilfe leisten will. "Je länger der Krieg dauert, desto deutlicher wird, dass reine Nothilfe nicht mehr ausreicht", erklärte Müller. Die Bundesregierung hat die Unterstützung des Wiederaufbaus an die Bedingung geknüpft, dass zuvor ein politischer Prozess in Syrien auf den Weg gebracht werden muss. "Diese Forderung ist aus politischer Sicht verständlich. Aus humanitärer Sicht wäre es aber fatal, der unschuldig leidenden Zivilbevölkerung solange die dringend benötigte Hilfe zu verwehren, bis Machthaber Assad zu Verhandlungen bereit ist", sagte Müller.

Der Deutsche Caritasverband stellt zudem die Bilanz für sein Hilfswerk Caritas international für das vergangene Jahr vor: ein Rekordjahr für das Hilfswerk. So fiel die Summe der geleisteten Hilfen mit 81,08 Mio. Euro so hoch wie nie zuvor aus. Am meisten Spenden gingen im Jahr 2018 mit rund 4,8 Mio. Euro für die Unterstützung der Opfer des Erdbebens und Tsunamis im indonesischen Sulawesi ein.

Mehr zur Jahrespressekonferenz 2019: www.caritas-international.de/jahrespk-2019

Downloads

Audio-Statements von Prälat Dr. Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes

http://ots.de/nXAMcb

Audio-Statements von Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas international

http://ots.de/JUfr5n

Foto-Auswahl Syrien

http://ots.de/7kqq1i

Foto-Auswahl Venezuela

http://ots.de/DX1JJD

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.

Pressekontakt:

Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,

Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon

0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), Holger

Vieth (Durchwahl -514). www.caritas-international.de

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell