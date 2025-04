Jolien Veldwijk (CARE): Tötung von Helfenden im Gazastreifen ist Bruch des internationalen Völkerrechts

Bonn (ots) - Bonn, 28. März 2025. Am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit erschütterte ein starkes Erdbeben der Stärke 7,7 die Region nahe Mandalay in Myanmar. Das Beben war landesweit und bis nach Bangkok, Thailand, spürbar. Besonders in Mandalay entstanden schwere Schäden: Gebäude stürzten ein und lebenswichtige Infrastruktur wurde massiv beschädigt. "Alle ...

