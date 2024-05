CARE Deutschland e.V.

Maria Furtwängler erhält CARE-Millenniumspreis

CARE würdigt Engagement für mehr Geschlechtergerechtigkeit

Preisverleihung am 15. Mai um 18 Uhr im Haus der Commerzbank am Pariser Platz 1 in Berlin

Bonn (ots)

Bereits zum achten Mal ehrt die Hilfsorganisation CARE Deutschland mit dem Millenniumspreis herausragende Persönlichkeiten, die sich besonders um die Verwirklichung der UN-Nachhaltigkeitsziele verdient gemacht haben. Die diesjährige Preisträgerin ist die Schauspielerin und studierte Ärztin Dr. Maria Furtwängler. Die Verleihung des CARE-Millenniumspreises findet am 15. Mai 2024 um 18 Uhr im Haus der Commerzbank am Pariser Platz 1 in Berlin statt.

"Mit großer Freude verleihen wir den achten CARE-Millenniumspreis an Dr. Maria Furtwängler. Als Gründerin der MaLisa-Stiftung und Kuratoriumspräsidentin der German Doctors setzt Maria Furtwängler ihr Wissen als ausgebildete Ärztin und ihre Reichweite als populäre Schauspielerin dazu ein, Ungleichheiten zu bekämpfen und Menschen, vor allem Frauen und Mädchen, ein Leben in Würde und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Neben der Geschlechtergerechtigkeit ist ihr der Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels ein zentrales Anliegen. Dabei setzt sie auf wissenschaftliche Methoden, tragfähige Bündnisse und internationalen Austausch. Ihr Einsatz ist stets mutig und unbequem, ihre Entschlossenheit beeindruckend konstant. Dr. Maria Furtwängler ist nicht nur eine herausragende Persönlichkeit, sondern auch ein lebendiges Beispiel dafür, wie eine Einzelperson durch ihre Taten die Welt verändern kann", heißt es in der Begründung des Kuratoriums von CARE Deutschland.

"Für mich und meine Arbeit sind Geschlechtergerechtigkeit und ein positiver Wandel der Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen und Mädchen ein Kernanliegen. Diese Auszeichnung von CARE, einer von mir enorm geschätzten Organisation, ehrt mich ungemein", sagt Maria Furtwängler zu der Entscheidung.

Die Laudatio bei der Preisverleihung spricht Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Prof. Dr. Rita Süssmuth, Schirmherrin von CARE Deutschland, wird den Preis überreichen. Moderiert wird die Veranstaltung von dem Journalisten Maik Meuser. Für die musikalische Begleitung sorgt Sängerin und Liedermacherin Cäthe.

