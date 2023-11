CARE Deutschland e.V.

Demokratische Republik Kongo: Gesundheit von Frauen und Kindern massiv gefährdet

Hilfsangebote für Betroffene von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt fehlen

Bonn (ots)

Die internationale Hilfsorganisation CARE ist zutiefst besorgt über die sich verschlechternde Gesundheitssituation in der Demokratischen Republik Kongo (DRK). Besonders sind hiervon Frauen und Kinder betroffen. Aufgrund der anhaltenden Konflikte und der eskalierenden Gewalt im Land wurden über 6,9 Millionen Menschen vertrieben. Das durch zahlreiche Epidemien ohnehin geschwächte Gesundheitssystem ist fast gänzlich zusammengebrochen. Mehr als 8,9 Millionen Menschen haben infolge der Konflikte nur eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung, vor allem in abgelegenen und konfliktreichen Gebieten. In den Kliniken fehlt es an geeignetem Equipment, um eine grundlegende medizinische Versorgung zu gewährleisten. Unter den Menschen, die medizinische Hilfe benötigen, sind viele Frauen und Kinder.

"Der Osten der Demokratischen Republik Kongo ist für Frauen und Kinder zu einem der gefährlichsten Orte der Welt geworden. Der Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten für Mütter ist in vielen Regionen eine Herausforderung. Vor allem qualifizierte Geburtshelfer:innen und entsprechend ausgestattete Gesundheitsstationen fehlen. Dies führt zu hohen Mütter- und Kindersterblichkeitsraten. Frauen kommen zudem eher mit Krankheiten in Kontakt, da sie öfter Familienmitglieder pflegen", sagt Sidibe Kadidia, Länderdirektor von CARE International in der DRK.

Frauen und Mädchen sind umso mehr auf eine funktionierende Gesundheitsinfrastruktur angewiesen, weil sie in der Demokratischen Republik Kongo häufig Ziel von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt sind: UN-Angaben zufolge sind 52 Prozent der Frauen im Land im Laufe ihres Lebens mit sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt konfrontiert, 39 Prozent der Mädchen werden bereits vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. Es mangelt an Aufklärung, ganzheitlicher Versorgung und spezialisierten medizinischen Behandlungen, insbesondere bei schweren gynäkologischen Verletzungen. Allein in der Stadt Goma werden täglich über 70 betroffene Frauen in Kliniken behandelt, seit Anfang des Jahres wurden über 35.000 Fälle gemeldet. Die Dunkelziffer liegt jedoch sehr wahrscheinlich weit höher. Aufgrund des Stigmas, das mit sexuellen Übergriffen verbunden ist, werden viele Fälle nicht gemeldet. Durch die fehlenden Hilfsangebote wird die Situation für die traumatisierten Überlebenden noch weiter erschwert.

"Es bedarf der Zusammenarbeit aller, um die notleidenden Gemeinden zu unterstützen. Zum einen müssen die internationalen Geber die humanitäre Hilfe aufstocken, zum anderen müssen die Feindseligkeiten eingestellt werden, damit die betroffenen Menschen in angemessener Weise versorgt werden können", sagt Sidibe Kadidia.

Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell