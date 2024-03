Presse- und Informationszentrum Marine

"Gorch Fock" verlässt Kiel in Richtung Afrika

Kiel (ots)

Am Freitag, den 8. März 2024 um 10 Uhr, wird das Segelschulschiff der Deutschen Marine seinen Heimathafen Kiel verlassen, um die 177. Auslandsausbildungsreise (AAR) zu beginnen. Diesmal startet die Bark lediglich mit der Stammbesatzung. 115 Offizieranwärter und -anwärterinnen der Crew 2023 steigen erst am 22. März 2024 im spanischen Hafen Gijon zu.

Die Reise wird die "Gorch Fock" weiter nach Tanger (Marokko) und nach Porto (Portugal) führen, wo der Crewwechsel stattfindet und "neuer" Offiziernachwuchs an Bord kommt. Es werden u.a. Kadetten aus Frankreich, Ghana, Kamerun, Kolumbien Senegal, Thailand und Togo an der Ausbildung auf der "Gorch Fock" teilnehmen.

Von Porto geht es über St. Malo (Frankeich) wieder in Richtung Heimathafen Kiel, wo das Schiff am 14. Juni 2024 rechtzeitig zur Kieler Woche erwartet wird. Die "Gorch Fock" wird dort nicht nur als Flaggschiff teilnehmen, sondern auch die Windjammerparade am Samstag, den 29. Juni 2024 anführen.

Hintergrundinformationen

Die "Gorch Fock" ist das Segelschulschiff der Marine. Sie dient dem Training der Offizieranwärterinnen und -anwärter der Seestreitkräfte.

Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 15.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter/-innen auf den Planken der "Gorch Fock" ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte sie bisher rund 390 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 760.000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht.

Weitere Informationen:

https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/segelschulschiff-gorch-fock

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "'Gorch Fock' verlässt Kiel Richtung Afrika" am 8. März 2024 eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine zeitgerechte Akkreditierung gebeten.

Termin: Freitag, den 8. März 2024. Eintreffen bis spätestens 7:50 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Einfahrt über Weimarer Straße und Warnemünder Straße

24106 Kiel

Programm:

7:45 Uhr Eintreffen Angehörige u. Gäste

7:50 Uhr Abholen Presse an der Wache

8:10 - 8:30 Uhr Interviewmöglichkeiten mit dem Kommandanten

8:30 Uhr VIP Gäste an Bord

8:45 Uhr "Reisesegen" durch Militärdekan

anschl. Gäste von Bord

9:15 Uhr Auslaufmusterung

10:00 Uhr Ablegen der "Gorch Fock" mit Musik

anschl. Ende Veranstaltung

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Dienstag, den 6. März 2024, 15 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

