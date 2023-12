Presse- und Informationszentrum Marine

Pünktlich zum Weihnachtsfest - "Frankfurt am Main" nach rund fünf Monaten zurück in der Heimat

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven - Am Freitag, den 15.12.2023 um 10 Uhr, kehrt der Einsatzgruppenversorger (EGV) "Frankfurt am Main" in seinen Heimathafen Wilhelmshaven zurück. Passend zum dritten Advent und nach 23.000 Seemeilen, welche 42.600 Kilometern oder einer Erdumrundung entsprechen, freut sich die Besatzung auf den dritten Advent mit ihren Liebsten in der Heimat.

Der Kommandant des Einsatzgruppenversorgers, Fregattenkapitän Hanno Weisensee (47), sieht den ersten Einsatz nach der Werftliegezeit und dem fordernden Einsatzausbildungsprogramm als absoluten Erfolg: "Die Besatzung hat bewiesen, wozu sie als Team in der Lage ist, und das ist eine ganze Menge. Im Rahmen der Mission 'NATO-Unterstützung ÄGAIS' konnten wir unseren Beitrag zur Informationsgewinnung und zum Lagebildaufbau in Bezug auf Migrationsbewegungen und Schleuseraktivitäten leisten. Aufgrund der schrecklichen Ereignisse in Israel mussten wir uns darauffolgend auf eine mögliche militärische Evakuierungsoperation vorbereiten. Dies forderte der Besatzung kurz vor der geplanten Beendigung des Einsatzes in der Ägäis noch einmal viel ab. Die gesamte Besatzung bewältigte diese neue Herausforderung jedoch höchst professionell und sehr erfolgreich."

Die "Frankfurt am Main" verblieb nach dem eigentlichen Ende ihres Einsatzes länger im Mittelmeer, um nach dem Kriegsausbruch in Israel bei einer möglichen Evakuierung deutscher Staatsbürger unterstützen zu können. Nach Monaten fernab der Heimat freuen sich die Soldatinnen und Soldaten auf Weihnachten und Silvester mit ihrer Familie bevor es für die "Frankfurt am Main" im nächsten Jahr zum Indo-Pacific Deployment (IPD) geht.

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "Pünktlich zum Weihnachtsfest - 'Frankfurt am Main' nach rund fünf Monaten zurück in der Heimat" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Freitag, den 15. Dezember 2023. Eintreffen bis spätestens 09:30 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,

26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 14. Dezember 2023, 15 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

