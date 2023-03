Presse- und Informationszentrum Marine

175 Jahre Deutsche Marinen - 175. Auslandsausbildungsreise der "Gorch Fock"

Bild-Infos

Download

2 Audios

OTon_Kapitän_zS_von_Kielmansegg_Ausgiebige_Vorbereitungen.mp3

MP3 - 1,5 MB - 01:05 Download Your browser does not support the audio element.

OTon_Kapitän_zS_von_Kielmansegg_über_Vorfreude_und_Heimkehr.mp3

MP3 - 711 kB - 00:30 Download Your browser does not support the audio element.

2 Dokumente

Kiel (ots)

Am Montag, den 20. März 2023 um 10 Uhr, wird das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock", Kiel nach langer Winterpause zur 175. Auslandsausbildungsreise verlassen und somit zum 175. Gründungsjubiläum der Deutschen Marinen nicht in ihrem Heimathafen liegen.

Unter dem Kommando von Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg (56) geht die Reise im Jubiläumsjahr zunächst Richtung Süden, nach Spanien und Portugal. Der Rückweg führt Schiff und Besatzung über Irland zurück nach Kiel. Gut 250 Offizieranwärter und -anwärterinnen der Marine der Crew 2022 werden in drei Törns im Rahmen ihrer "Seemännischen Basisausbildung" erste Erfahrungen an Bord des Großseglers sammeln. Unter ihnen sind auch Kadetten aus Korea, Kolumbien, Malaysia, Frankreich, Togo, Kamerun, Benin und Senegal. An Bord des Segelschulschiffes erlernen die Lehrgangsteilnehmenden das grundlegende seemännische Handwerk. Sie erfahren in der Praxis die Bedeutung von Teamwork und Kameradschaft, bevor es für sie an die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München in den akademischen Teil ihrer Ausbildung geht.

"Ich hoffe, dass wir neben den formal gesetzten Ausbildungszielen ein positives Erlebnis von Seefahrt erzeugen. Es wäre schön, wenn alle die Erfahrung mitnehmen, dass Seefahrt und die erlebte Kameradschaft viel Freude machen können. Wenn uns das gelingt, und wenn alle gesund nach Hause zurückkommen, dann wird es eine glückliche Seefahrt gewesen sein", so der Kommandant.

Zurückerwartet wird die weiße Bark am 7. Juli 2023. Damit wird die "Gorch Fock" auch nicht zur Kieler Woche 2023 an ihrem Stammliegeplatz, der Gorch-Fock-Mole, liegen.

Hintergrundinformationen

Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 15.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter/-innen auf den Planken der "Gorch Fock" ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte sie bisher rund 390 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 750.000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht.

Hinweise für die Presse

Medienvertreter sind zum Termin "175 Jahre Deutsche Marinen - 175. Auslandsausbildungsreise der 'Gorch Fock'" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Montag, den 20. März 2023. Eintreffen bis spätestens 9 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Einfahrt über Weimarer Straße und Warnemünder Straße, 24106 Kiel

Programm:

9:00 Uhr Treffen an der Wache des Marinestützpunkt Kiel

ab 9:30 Uhr bei Bedarf Möglichkeit, O-Töne mit dem Kommandanten aufzunehmen

10:00 Uhr Auslaufen "Gorch Fock"

11:00 Uhr Ende Medientermin

Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 16. März 2023, 16 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum Marine per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell