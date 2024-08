meistro Energie GmbH

Ingolstädter Energiedienstleister meistro veröffentlicht Jahresbilanz 2023 - Erfolgreichstes Geschäftsjahr bislang mit einer Umsatzsteigerung auf 465 Millionen Euro

Ingolstadt (ots)

Trotz eines herausfordernden und volatilen Umfelds konnte meistro im Geschäftsjahr 2023 ein außergewöhnlich positives Ergebnis über die gesamte Gruppe erzielen und somit an das bereits hervorragende Resultat aus den Vorjahren anknüpfen -- und noch signifikant steigern!

Mit einem Umsatz von 465 Millionen Euro (+ 66 Prozent) und einem operativen Ergebnis von 23 Millionen Euro (+ 142 Prozent) hat die meistro Gruppe die Resilienz ihres Geschäftsmodells eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Alle Gesellschaften haben zu diesem starken Ergebnis beigetragen, vor allem jedoch die meistro Energie GmbH, die neben einem Neukundenwachstum von rund 1.500 Unternehmen auch die Vertriebsmenge deutlich steigern konnte: 109 GWh im Bereich Strom (+ 21 Prozent) und 125 GWh im Bereich Gas (+ 17 Prozent). Diese Ergebnisse unterstreichen nicht nur eindrucksvoll die wirtschaftliche Stärke, sondern auch die Marktattraktivität des Unternehmens und seiner Produkte.

"Mich macht das Erreichte unheimlich stolz und es zeigt, dass wir als Unternehmensgruppe auf dem richtigen Weg sind", erklärt Mike Frank, geschäftsführender Gesellschafter von meistro. "In einem Jahr voller Unsicherheiten und spontanen regulatorischen Eingriffen ist dieses Ergebnis ein Verdienst insbesondere der meistrojaner, die sich geschlossen mit voller Kraft durch dieses Jahr gekämpft haben. Ich denke, dass uns unsere Anpassungsfähigkeit, auch was die Systemlandschaft angeht, den entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschafft hat."

Die erfolgreichen Geschäftsjahre befähigen die meistro Gruppe die Transformation zum Energiedienstleister weiter voranzutreiben und die hierfür notwendigen Investitionen zu tätigen. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Investition in einen der größten PV-Freiflächenparks in Sachsen-Anhalt, der über eine Endausbauleistung von 126 MWp verfügen wird und bereits nächstes Jahr ans Netz geht! "Wir sind hervorragend aufgestellt und verfolgen weiterhin konsequent unsere Wachstums- und Investitionsstrategie, um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz zu erhöhen. Hierbei sind wir auch offen für Partnerschaften, die unseren Weg begleiten und mit uns gemeinsam die hoch gesteckten Ziele erreichen wollen", so Mike Frank weiter.

Einen positiven Effekt hat das hervorragende Geschäftsergebnis auch auf die Stiftung meistro gGmbH. So konnte die meistro GmbH eine Spende in Höhe von 1 Million Euro an die Stiftung überreichen. Mit dieser Summe können nun zahlreiche soziale Einrichtungen unterstützt werden. Beispielsweise werden noch im Jahr 2024 mehrere Photovoltaikanlagen gestiftet oder auch perspektivisch Moorflächen gekauft, um diese wieder zu renaturieren. Steff Neukam, Geschäftsführer der Stiftung meistro gGmbH: "Wir sind überaus dankbar für diese großzügige Spende. Sie ermöglicht es uns, unsere Projekte und Initiativen weiter voranzutreiben und noch mehr positive Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Diese Unterstützung zeigt das große Engagement von meistro für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit."

Original-Content von: meistro Energie GmbH, übermittelt durch news aktuell