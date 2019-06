General Mills GmbH / Häagen-Dazs

"The Design of Exträordinary": Häagen-Dazs zeigt eigene Kollektion während der Berlin Fashion Week 2019 - inspiriert von Eiscreme!

Hamburg (ots)

Unter dem Motto "The Design of Exträordinary" wird in diesem Sommer Eiscreme zu Mode: Häagen-Dazs hat den bekannten Designer Kilian Kerner und junge Mode-Schüler vom Lette Verein eingeladen, sich von den neuen köstlichen Sorten-Designs des Eisherstellers inspirieren zu lassen. Die Looks sind bei der Häagen-Dazs Fashion Show auf dem Mercedes Platz am 6. Juli und bei Kilian Kerners Show am 1. Juli zu sehen.

Seit diesem Sommer ist die Häagen-Dazs Eiscreme neu eingekleidet und die Sorten präsentieren sich im frischen Look. Das große Make-Over der Verpackungen stammt von 16 Künstlern aus der ganzen Welt, die inspiriert von den vielfältigen Eiscremesorten einzigartige, modische Muster individuell für die Rezeptur jeder einzelnen Sorte entworfen haben.

"Jede Häagen-Dazs Eiscreme ist einzigartig - denn die hochwertigen Zutaten jeder Rezeptur sind "designed to be exträordinary" und das spiegeln nun auch die außergewöhnlichen Verpackungen wider. Die erfrischenden Designs unserer Eiscremes sind so auch der perfekte Stoff für coole, außergewöhnliche Grassroots-Fashion. Daher freuen wir uns sehr, unsere Eiscreme-Looks in unserer eigenen Show "The Design of Exträordinary" zur Fashion Week zu zeigen", sagt Adriana Cantú Robles, Marketing-Chefin bei Häagen-Dazs Deutschland.

HÄAGEN-DAZS DESIGNED BY KILIAN KERNER

Während der Berliner Fashion Week präsentiert Kilian Kerner am 1. Juli 2019 seine neue Kollektion unter dem Motto "Day Off & der erste Moment". Kilian hat sich bei dem Design seiner Kollektion von den neuen Häagen-Dazs Sortenmustern inspirieren lassen. Salted Caramel und Cookies & Cream liefern die Grundlage für einige Muster, Prints und Farben. Die Outfits werden im Schnitt und in den Materialien von den Häagen-Dazs Sorten geprägt.

Auf dem Laufsteg zeigt er Looks für den ganzen Tag - vom Morgen bis zur Nacht, vom Sport bis zum feinen Abendessen - denn Häagen-Dazs Eiscreme ist jederzeit das perfekte Accessoires.

"In meiner eigenen Kollektion auf der diesjährigen Fashion Week wird Häagen-Dasz eine Rolle spielen: Eiscreme als Inspirationsquelle ist auch für mich etwas völlig neues und ich freue mich auf eine spannende und lange Zusammenarbeit mit Häagen-Dazs", sagt Designer Kilian Kerner.

HÄAGEN-DAZS DESIGNED BY LETTE VEREIN

Auch 30 talentierte Mode-Schüler des Lette Verein Berlin verwandeln den Geschmack von Häagen-Dazs Sorten in Looks für den Laufsteg. Die angehenden Designer erarbeiteten eine eigene "The Design of Exträordinary"-Kollektion, inspiriert von der neuen Sorte Brownie Macchiato und den fünf Topseller Eiscremesorten Salted Caramel, Peanut Butter Crunch, Cookies & Cream, Vanilla und Macadamia Nut Brittle. Kilian Kerner begleitet die angehenden Designer und steht ihnen als Mentor von dem ersten Sketch über die Fittings bis zum letzten Rehearsal zur Seite.

Kilian erklärt hierzu: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, Design-Schüler bei der Entwicklung einer Kollektion beizustehen und sie mit meiner Erfahrung von der Skizze bis zur Präsentation auf dem Laufsteg zu unterstützen. Am Ende bleibt es aber die Aufgabe der jungen Designer ihre Entwürfe umzusetzen. Auf das Ergebnis bin ich sehr gespannt."

Martina Vogt, Abteilungsleiterin Modedesign des Lette Vereins, ergänzt: "Wir freuen uns auf die Fashion-Kooperation mit Häagen-Dazs: Den Geschmack von Eiscreme in Mode umzusetzen, ist eine spannende Chance für unsere Modeschüler, ihr fachliches Können unter Beweis zu stellen und neue kreative Ansätze auszuprobieren. Die Möglichkeit die Kollektionen vor einem großen Publikum zu zeigen, ist zudem natürlich etwas besonders."

Die Kollektionen feiern am 6. Juli auf dem Mercedes Platz in Berlin Premiere. Modeinteressierte können während der Fashion-Show "The Design of Exträordinary" nicht nur die Looks auf dem Catwalk anschauen, sondern auch die Trend-Eiscremesorten von Häagen-Dazs probieren. Zu den Shows um 12, 14 und 16 Uhr sind alle Fashion- und Eiscremeliebhaber eingeladen, vorbeizukommen.

