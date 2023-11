Pflichtprogramm für Sparfüchse: "SAT.1 SPEZIAL. Deutschlands größter Schnäppchentest" am Donnerstag um 20:15 Uhr

Unterföhring (ots) - Köstlicher Start: Der Auftakt der 12. Staffel "The Taste" überzeugt am Mittwochabend in SAT.1 mit einem starken Marktanteil von 7,4 Prozent in der SAT.1-Sender-Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. 3,12 Millionen Zuschauer:innen verfolgen die ersten Castings der Kochtalente (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.). Nächsten Mittwoch, 1. November 2023, ...

mehr