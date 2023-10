SAT.1

Keine Sekunde verpassen: "Promi Big Brother" rund um die Uhr startet am Samstag, 18. November live auf Joyn

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

30. Oktober 2023. Live dabei. Von der ersten Minute an. Bei Joyn PLUS+ verpassen Zuschauer:innen in diesem Jahr keine Sekunde von "Promi Big Brother". Am Samstag, 18. November 2023 startet ab 18:00 Uhr mit dem Einzug der Promis der 24-stündige Livestream auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE. Zwei Tage vor der Auftaktshow in SAT.1 (Montag, 20. November 2023, live um 20:15 Uhr) können die Zuschauer:innen die Geschehnisse aus dem Haus jederzeit live auf dem Channel "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" bei Joyn PLUS+ mitverfolgen.

Fester Teil ihres Arbeitsalltags ist der 24-Stunden-Livestream künftig auch für das #PromiBB-Moderations-Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp. "Für die zwei Wochen 'Promi Big Brother' werde ich zu einem TV-Junkie. Und ich liebe es: Wir werden mit dem Livestream ins Bett gehen und morgens mit dem Livestream wach werden", fiebert Marlene Lufen den bevorstehenden Wochen entgegen. Jochen Schropp: "Ich freue mich wahnsinnig, dass die Fans von 'Promi Big Brother' im zehnten Jubiläumsjahr den lang ersehnten Livestream auf Joyn bekommen."

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 18. November 2023, um 18:00 Uhr rund um die Uhr live bei Joyn PLUS+

"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show:#PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos aller Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell