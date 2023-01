SAT.1

Top-Neuzugang! Sternekoch Nelson Müller wird neuer Juror im SAT.1-Hit "The Taste"

Seine Küche im Essener Restaurant "Schote" beschreibt er als "klassisch französisch-mediterran-deutsch, zeitgemäß, aber auch entertainy, lustig, und sie erzählt Geschichten". Jetzt wird der Sternekoch Nelson Müller neuer Coach bei "The Taste". Gemeinsam mit Alexander Herrmann, Alexander Kumptner und Tim Raue verkostet der 43-Jährige zurzeit in München Koch-Kreationen vom legendären "The Taste"-Löffel für die elfte Staffel der SAT.1-Erfolgs-Kochshow.

Nelson Müller: "Nach meinem ersten Auftritt als Gastcoach im vergangenen Jahr hat mich der Gedanke an den weißen Porzellan-Löffel nicht mehr losgelassen. Jetzt darf ich als Coach und Juror zu ,The Taste' zurückkehren und kann es kaum erwarten, mit meinem Team Genuss-Geschichten auf dem Löffel zu erzählen - und den anderen Köchen ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen."

SAT.1 und Joyn zeigen die neuen Folgen von "The Taste" mit Moderatorin Angelina Kirsch im Sommer.

Das ist "The Taste":

Bei "The Taste" treten seit 2013 in SAT.1 Hobby- und Profiköch:innen gegeneinander an. Wer am Ende den perfekten Genuss-Löffel kreiert, gewinnt 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. Die erste Challenge: In der Blindverkostung müssen die Kandidat:innen mit dem perfekten Löffelgericht überzeugen, um einen Platz in einem der vier Starkoch-Teams zu ergattern. "The Taste" ist eine Produktion der Redseven Entertainment GmbH im Auftrag von SAT.1.

