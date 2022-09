SAT.1

Sonderprogrammierung zum Start: Die Reportage-Reihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz" startet in SAT.1 mit einem Talk zum Thema "Krankenhäuser am Limit"

Sonderprogrammierung zum Start. Die sechsteilige Reportage-Reihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz" startet am Donnerstag, 29. September 2022, um 20:15 Uhr mit einem Talk. Im "SAT.1 SPEZIAL - Krankenhäuser am Limit" diskutieren Dr. Carola Holzner alias Doc Caro, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Intensivpfleger Ricardo Lange und weitere Gäste über die aktuelle Situation in den Kliniken und die Arbeitsbedingungen von Pfleger:innen und Ärzt:innen. Der Talk wird moderiert von Matthias Killing.

SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Das Klatschen ist verhallt, aber das Thema Pflegenotstand ist akut wie nie. Gemeinsam mit Dr. Carola Holzner haben wir uns deshalb entschlossen, die erste Folge unserer Reportage-Reihe ,Doc Caro - Einsatz mit Herz' mit einem Talk zu begleiten. Wir zeigen darin emotionale Begegnungen und spannende Fälle aus der ersten Folge und diskutieren mit Gästen und Betroffenen über Fragen wie: Was tut die Politik? Wie schlimm ist es wirklich in den Kliniken? Und wie kann der Pflegeberuf wieder attraktiver werden?"

Für die Reportage-Reihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz" hat SAT.1 die Notfallmedizinerin ein Jahr lang begleitet und zeigt hautnah den Alltag der gebürtigen Mülheimerin. Ob in der Notaufnahme, bei Notfall-Einsätzen oder im Rettungshubschrauber - die sechsteilige Reihe zeigt das Leben einer Ärztin, in dem kein Tag dem anderen gleicht.

Zur Person Doc Caro

Dr. med. Carola Holzner ist Fachärztin für Anästhesiologie und spezialisiert in den Bereichen Notfallmedizin und Intensivmedizin. Sie arbeitet als Oberärztin am Helios Klinikum Duisburg und als leitende Notärztin in Mülheim an der Ruhr. Außerdem ist sie als Notärztin mit dem Rettungshubschrauber unterwegs. Als "Doc Caro" vermittelt sie medizinisches Wissen für alle verständlich in ihren Videoblogs. 500.000 Menschen folgen ihr auf ihren Social-Media-Kanälen. Nebenbei engagiert sich die 40-Jährige für regelmäßigen Reanimationsunterricht für Jugendliche, schreibt Bücher ("Keine halben Sachen", S. Fischer Verlag), kämpft für bessere Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal und kümmert sich privat um ihre zwei Kinder und ihr Pferd.

Der Talk "SAT.1 SPEZIAL - Krankenhäuser am Limit" zum Start von "Doc Caro - Einsatz mit Herz" am Donnerstag, 29. September 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Maz&More produziert den Talk im Auftrag von SAT.1.

Die weiteren fünf Folgen der Reportage-Reihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz", produziert von Spin TV, laufen ab dem 6. Oktober 2022 immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

