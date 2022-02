SAT.1

Zehn Jahre "The Voice Kids": SAT.1 feiert das Jubiläum mit Mike Singer, Chiara Castelli und Iggi Kelly ab Freitag, 4. März 2022

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"'The Voice Kids' gehört zu meinem Leben einfach dazu", sagt Lena Meyer-Landrut. Die Sängerin nimmt ab Freitag, 4. März 2022 zum siebten Mal auf dem roten Stuhl Platz. Gemeinsam mit Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier" sucht die 30-Jährige in der zehnten Staffel "The Voice Kids" Deutschlands beste junge Stimmen.

Zum Jubiläum gibt es ein Wiedersehen mit vielen Musiker:innen, deren Karriere bei "The Voice Kids" begann: Mike Singer, Chiara Castelli, Benicio Bryant, Iggi Kelly und Leonie Greiner (Loi) performen in der Jubiläumsstaffel.

Mit 13 Jahren legte Sänger Mike Singer (heute 22) in der ersten Staffel den Grundstein seiner Musikkarriere und ist mittlerweile einer der größten Stars in Deutschland. Chiara Castelli (Staffel 2, damals 14) ist heute mit 21 eine erfolgreiche Sängerin und Social-Media-Star. Die 18-jährige Leonie Greiner "Loi" (Staffel 5, damals 13) sang bereits den Titelsong für den Kinofilm "Ostwind", Iggi Kelly (heute 18) veröffentlichte nach seinem Auftritt bei "The Voice Kids" in Staffel 5 mehrere Singles und Benicio Bryant (17, damals 13) schaffte es mit seiner Stimme nach seinem Auftritt bei #VoiceKids in Deutschland zudem bis ins Finale von "America's Got Talent". Auch die ehemaligen Coaches Max Giesinger und Henning Wehland sind zum Jubiläum bei den "Blind Auditions" mit von der Partie. Moderiert wird die zehnte Staffel "The Voice Kids" von Thore Schölermann und Melissa Khalaj, Produzent ist Bildergarten Entertainment.

"The Voice Kids"-Sieger Egon Werler und Social-Media-Star Keanu Rapp sind die Online-Faces

Back on stage! In der letzten Staffel stand "The Voice Kids"-Gewinner Egon Werler (16) selbst noch auf der Bühne, jetzt bildet er gemeinsam mit "The Voice Kids"-Teilnehmer (Staffel 3) und Social-Media-Star Keanu Rapp (20, hat 736.000 Follower bei Instagram) das Online-Moderationsteam auf thevoicekids.de und in den sozialen Netzwerken. Sie blicken mit den #VoiceKids-Fans hinter die Show-Kulissen und begleiten die Talente und Coaches auch abseits der großen TV-Bühne. Zudem gibt es exklusive Interviews, Jam-Sessions, Backstage-Clips und die Zuschauer können zum zehnten Jubiläum für ihre Lieblings-"Blind Audition" der letzten neun Jahre voten.

Joyn: Neben der aktuellen Folge gibt es nach Ausstrahlung der ersten "Blind Audition" für Joyn-Plus-Nutzer bereits die nächste Folge exklusiv eine Woche vorab zu sehen.

"The Voice Kids" Staffel 10 - ab 4. März 2022, um 20:15 Uhr, freitags in SAT.1 und auf Joyn

Hinweis: Alle Informationen zu den jungen Talenten, ausführliche Zitate der #VoiceKids-Coaches und Fotomaterial zum Download finden Sie auf der

"The Voice Kids"-Presseseite: http://presse.sat1.de/TVK2022

Hashtag zur Show: #VoiceKids

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell