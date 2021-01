SAT.1

Europameister Luke Mockrigde greift nach dem Weltmeister-Titel: In "CATCH! Kampf der Kontinente" will der Entertainer am Freitag in SAT.1 der schnellste Fänger auf dem Planeten werden

Unterföhring (ots)

27. Januar 2021. Europa ist Luke Mockridge nicht genug! Nach dem Sieg seines Teams in "CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen 2021" will er beweisen, dass er alle anderen Kontinente überholen kann: In "CATCH! Kampf der Kontinente" rennen die Teams von Hans Sarpei (Afrika), Minh-Khai Phan-Thi (Asien) und Evil Jared (Amerika) gegen das Team des "CATCH!"-Erfinders Luke Mockridge (Europa) um den Titel des besten Fängers auf dem Planeten. Welcher Kontinent ist der schnellste? Welcher behauptet sich in der Ausdauer gegen die anderen? Und welcher Kontinent geht mit der besten Strategie ins Rennen?

SAT.1 zeigt die Event-Sport-Show wie gewohnt mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce.

Die vierte Staffel "CATCH!" wird ohne Publikum produziert. Ein Vorteil für die TV-Zuschauer: Dadurch werden die Parcours-Aufbauten größer und die Fang-Strecken spektakulärer als je zuvor.

"CATCH!" (Grimme-Preis 2019) wird produziert von LuckyPics in Zusammenarbeit mit Brainpool. LuckyPics ist ein Joint Venture zwischen Luke Mockridge und Brainpool TV GmbH. Luke Mockridge ist somit Co-Produzent der "CATCH!"-Shows.

"CATCH! Kampf der Kontinente" am Freitag, 29. Januar, um 20:15 Uhr in SAT.1.

