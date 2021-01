SAT.1

#AlarmstufeRot: Luke Mockridge ruft am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1 zur Unterstützung von Künstlern und Veranstaltungsmitarbeitern auf

Im Anschluss: "Luke Mockridge Live - Lucky Man"

21. Januar 2021. Ausnahme-Entertainer und Allround-Talent Luke Mockridge ruft am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1 aus der leeren Lanxess-Arena zur Unterstützung von #AlarmstufeRot* auf. Luke Mockridge: "Ich bin ja von Haus aus ein Bühnenkind, aber aktuell dankbar wie nie, auch eine TV-Heimat zu haben, welche es mir ermöglicht, in diesen Zeiten arbeiten zu dürfen. Solidarität innerhalb der Branche ist für mich selbstverständlich, und ich danke SAT.1, dass die Kollegen ihre beste Sendezeit nutzen, um #AlarmstufeRot diese breite Aufmerksamkeit zu geben."

Im Anschluss wiederholt SAT.1 als Hommage an große Bühnenprogramme "Luke Mockridge Live - Lucky Man" aus der ausverkauften Lanxess Arena.

*#AlarmstufeRot ist eineInitiative, die freischaffenden Künstlern, Bühnen- und Backstage-Mitarbeitern und über einer Million Beschäftigen im Veranstaltungswesen helfen will, indem sie die Öffentlichkeit und Politik auf ihre schwierige Situation in diesen Krisen-Zeiten aufmerksam macht.

Luke Mockridge ruft zur Unterstützung von #AlarmstufeRot auf am 22. Januar, um 20:15 Uhr in SAT.1. Direkt im Anschluss zeigt SAT.1 sein Bühnenprogramm "Luke Mockridge Live - Lucky Man".

