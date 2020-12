SAT.1

Weihnachten mit Freunden: Luke Mockridge feiert mit Christoph Maria Herbst, Vanessa Mai, Nico Santos, Oli P. und anderen "LUKE! Die Greatnightshow" am Montag in SAT.1

Unterföhring

20. Dezember 2020. Dank Luke Mockridge muss auch dieses Jahr niemand ohne Weihnachtsfeier in die Festtage starten. In SAT.1 bringt der Entertainer am Montag, 21. Dezember 2020, um 20:15 Uhr in einer Sonderausgabe von "LUKE! Die Greatnightshow" die Zuschauer in Festtagsstimmung. In "Die SAT.1 Weihnachtsfeier" versuchen Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder sich auf die Feier zu schleichen - doch Luke Mockridge liefert ihnen in bester "Kevin - Allein ..."-Manier Paroli. Mehr Töne als so mancher Familienchor treffen Nico Santos und Luke Mockridge bei ihren persönlichen Hits des Jahres. Welche Töne die fast schon legendäre Band "Brooklyn Bridge" trifft, zeigt sich ebenfalls in "Die SAT.1 Weihnachtsfeier". Auf dem Bob geht es für den Entertainer mit Vollgas in Richtung neues Jahr. Und Christoph Maria Herbst zeigt mit dem Gastgeber, wie man mit Geschenken umgeht, die nicht ganz den Geschmack treffen.

Außerdem performt Lukes frisch gecastete Band 4OUR ihren ersten Song "Don´t Wanna Go Home". Dieser stammt aus der Feder von Nico Santos und seines Songwriterteams. Hier gibt's es den Song zum Download: https://4our.lnk.to/Home.

"LUKE! Die Greatnightshow" wird produziert von LuckyPics in Zusammenarbeit mit Brainpool. LuckyPics ist ein Joint Venture zwischen Luke Mockridge und Brainpool TV GmbH. Luke Mockridge ist somit Co-Produzent von "LUKE! Die Greatnightshow".

Wie alle Produktionen der Seven.One Entertainment Group findet auch "Die SAT.1 Weihnachtsfeier" ohne Publikum statt.

Im Anschluss greift Martina Hill in "Die Martina Hill Show - X-Mas Edition" um 22:45 Uhr die alljährlichen Fallstricke zum Fest der Liebe auf: Der preisgekrönte Comedy-Star verheddert sich in Lichterketten, nimmt es mit der nervigen Schwiegermutter auf und stellt quengelnde Kinder ruhig. In der Rubrik "Larissa testet Berufe" fühlt sich Martina Hill in der Parfümerie "wie im reinsten Giraffenland". Außerdem kümmert sie sich als Jenny Silverstick im Tattoo-Studio kreativ um ihre Kunden, verrät den größten Weihnachtswunsch von "Sarah aus Spandau" und veröffentlicht als "Die Amigas" ein neues Album.

"LUKE! Die Greatnightshow: Die SAT.1 Weihnachtsfeier" am Montag, 21. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1.

"Die Martina Hill Show - X-Mas Edition" am Montag, 21. Dezember, um 22:45 Uhr in SAT.1.

