Ein Ort voller Geheimnisse: Susan Hoecke entdeckt "Das vergessene Dorf" im SAT.1-Mystery-Thriller am 21. Oktober 2019

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 17. Oktober 2019. Eine verkohlte Leiche in einem leerstehenden Kaufhaus. Rätselhafte Voodoo-Symbole mitten in Berlin. Und zwei Journalistinnen auf der Suche nach der Wahrheit. Eine Wahrheit, die eine der beiden beinahe in den Selbstmord treibt ... Susan Hoecke kommt in ihrer ersten Krimi-Hauptrolle in einem abgelegenen Dorf in Brandenburg einem gut gehüteten Geheimnis auf die Spur und begibt sich als Journalistin, die auf eigene Faust recherchiert, selbst in die Schusslinie. "Es war ein lang gehegter Wunsch von mir, die Hauptrolle in einem Thriller zu spielen," verrät die Berlinerin, die mit dem Film noch mehr positive Gefühle verbindet: "Ich komme direkt aus der Gegend, in der gedreht wurde. Meine Mama wohnt fünf Minuten vom Drehort entfernt." Grusel und Beklemmung, wie es Cora Stein im Film empfindet, als sie "Das vergessene Dorf" betritt, wichen bei der Hauptdarstellerin daher Heimatgefühlen. Die geheimnisvollen Voodoo-Symbole im Film sind jedoch auch für Susan Hoecke neues Terrain: "Ich selbst hatte mit Voodoo noch keinen Kontakt. Mit Esoterik und Spiritualität hingegen kann ich durchaus etwas anfangen. Gelegentlich bin ich auch abergläubisch: Drei Mal über die Schulter spucken, wenn etwas Wichtiges ansteht, die Tasche nicht auf den Boden stellen oder einen Cent aufheben, wenn er auf dem Boden liegt - so etwas mache ich schon", verrät die 38-jährige Schauspielerin. Weitere Rollen in dem SAT.1-Thriller spielen u.a. Luise von Finckh, Jörn Henschel, Aaron Hilmer, Caroline Frier u.v.m. Produziert wurde "Das vergessene Dorf" von W&B Television. Christiane Balthasar führte Regie, das Drehbuch stammt von Nils Willbrandt. Weitere Infos und das vollständige Interview mit Susan Hoecke finden Sie unter http://presse.sat1.de/Das-vergessene-Dorf. SAT.1 zeigt "Das vergessene Dorf - Cora Steins erster Fall" am 21. Oktober 2019 um 20:15 Uhr.

