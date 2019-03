ProSieben

Wer besiegt Tim Wiese und die stärkste Frau Deutschlands in der neuen ProSieben-Show "Superhero Germany"?

Unterföhring (ots)

Mehr Muskeln für den Samstagabend! Im Finale der neuen ProSieben-Show "Superhero Germany" warten vier prominente Ausnahmesportler auf ihre Herausforderer: Tim Wiese, Nationalspieler und Kraftsportler. Christina Obergföll, Sperrwurfweltmeisterin und olympische Silbermedaillengewinnerin. Björn Werner, ehemaliger NFL-Profi bei den Indianapolis Colts. Und die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley. Die Kraftsportlerin ist World-Champion und gewann unter anderem das "Arnold Sports Festival" von Action-Held Arnold Schwarzenegger in Ohio. Wer darf gegen diese vier "Heroes" antreten? Die besten Work-Out-Heroes sowie Feierabend-Pumper Deutschlands - kurzum Alltagsathleten, die sich Tag für Tag in Form bringen. Jeweils acht Athletinnen und Athleten kämpfen in der "Superhero Germany"-Arena in direkten Duellen um den Finaleinzug. Aber nur wer am Ende auch gegen die prominenten Kraftpakete gewinnt, wird "Superhero Germany". Die erste Ausgabe der Physical-Event-Show zeigt ProSieben am Samstag, 20. April 2019, um 20:15 Uhr.

Kraft, Ausdauer, Kampfgeist und ein unbändiger Siegeswille: Auf dem Weg zum "Superhero Germany" sind keine Schwächen erlaubt. Denn: Wer ein Duell gegen seine Mitstreiter verliert, ist sofort raus. Die stärkste Athletin fordert im Finale Christina Obergföll und Sandra Bradley, der stärkste Athlet Tim Wiese und Björn Werner heraus. Wer gewinnt das Duell Ausnahmesportler gegen Alltagsathlet?

Produziert wird die Physical-Event-Show "Superhero Germany" von Redseven Entertainment. Tickets für die Aufzeichnung gibt es unter https://tickets.endemolshine.de/

"Superhero Germany" ab Samstag, 20. April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben

