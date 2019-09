SAT.1

Sechs Sterne Deluxe bei "The Taste": Hochkarätig wie nie startet Deutschlands größte Koch-Show am Mittwoch, 2. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1 in die neue Staffel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Sage und schreibe sechs Michelin-Sterne sind in der diesjährigen "The Taste"-Jury vereint - so viele wie noch nie! Jury-Neuling Tim Raue, Alexander Herrmann und Frank Rosin halten jeweils zwei der renommierten Gourmet-Auszeichnungen. Lässt sich Starköchin Maria Groß, der zweite Neuzugang bei den Coaches, von so viel Sternen-Glanz der männlichen Kollegen einschüchtern? Im Gegenteil! Die einst jüngste Sterne-Köchin Deutschlands beweist gleich in der ersten Folge von "The Taste" in SAT.1 (Mittwoch, 2. Oktober 2019, 20:15 Uhr), dass sie sich gegen ihre Coach-Kollegen jederzeit behaupten kann. Sie schenkt der ewig nörgelnden Herrenriege ein mildes Lächeln und stichelt süffisant: "Ich hab' ja manchmal das Gefühl, ihr wart nie jung. Ihr habt schon immer nur geile Weine getrunken und elitäres Essen gegessen." Bam! Und sie ist nicht die einzige Frau bei "The Taste", die nicht auf den Mund gefallen ist. Kandidatin Madeline (25, Penig bei Chemnitz) gelingt mit dem Geständnis, dass sie sich nur wegen Frank Rosin beworben hat, eine Premiere: Rote Wangen, ein verschämtes Lächeln - dem erfahrenen "The Taste"-Coach verschlägt es die Sprache! Doch die Stille währt nicht lange. Im Battle mit einem anderen Jury-Mitglied um Madeline zeigt Frank Rosin geradezu lyrisches Talent: "Ich kann Dir nur anbieten, dass ich mich kulinarisch für dich ausziehe und in deinem Geschmack bade." Entscheidet sie sich für ihn oder gibt ihm die Hobbyköchin doch noch einen Korb? Nur die 16 besten Hobby- oder Profiköche wählen die vier Juroren in ihre Teams. Die Herausforderung für die Kandidaten: Nur ein Servier-Löffel bietet ihnen Platz, um ihr kulinarisches Können zu präsentieren. Der Sieger erhält ein eigenes Kochbuch sowie 50.000 Euro Preisgeld. Die siebte Staffel von "The Taste" startet am Mittwoch, 2. Oktober 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1 und ist direkt nach der Ausstrahlung bei Joyn verfügbar. Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://presse.sat1.de/thetaste. Moderiert wird Deutschlands größte Kochshow von Christine Henning. Redseven Entertainment, ein Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, produziert das Format bereits zum siebten Mal in Folge. Hintergrundinformationen und Bonusmaterial zur Sendung gibt es außerdem im red button-Portal von SAT.1, verfügbar auf jedem Smart TV. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel.: +49 89 / 9507-1191 E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell