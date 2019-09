SAT.1

Nicht mehr auf roten Rosen gebettet: Serienstar Hakim-Michael Meziani wagt das SAT.1-Sozialexperiment "Plötzlich arm, plötzlich reich" - am Mittwoch, 25. September 2019, um 20:15 Uhr

"Ich möchte wissen, was das bei uns als Familie bewirkt." Schauspieler Hakim-Michael Meziani ("Rote Rosen") verlässt zusammen mit Ehefrau Anja (40) und Sohn Mika (11) für das SAT.1-Sozialexperiment "Plötzlich arm, plötzlich reich" das traute Wohlstands-Umfeld im Hamburger Speckgürtel. Wie lebt es sich am anderen Ende der sozialen Skala? Die alleinerziehende Zweifach-Mutter Katharina (40) aus Kiel weiß das nur zu gut: "Ich mache mir unheimlich Sorgen, dass ich die Wohnung verliere, weil ich auch Mietschulden habe." Eine Woche lang tauschen die beiden Familien ihr Leben, inklusive Wochenbudget: Während die Mezianis mit 177 Euro über die Runden kommen müssen, steht Katharina, Conner (13) und Lenja (9) beinahe das Zwölffache zur Verfügung: "2100 Euro - das ist ein Vermögen für eine Woche", stellt Katharina entgeistert fest. Welche Aha-Momente die beiden Familien im Laufe des Experiments noch erleben, sehen Zuschauer am Mittwoch, 25. September 2019, um 20:15 Uhr, in SAT.1.

"Plötzlich arm, plötzlich reich" - am Mittwoch, 25. September 2019, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

