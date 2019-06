SAT.1

Kaum reifer und noch immer Kult: SAT.1 zeigt die Free-TV-Premiere der Komödie "Lommbock" mit Lucas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu am 1. Juli 2019

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

28. Juni 2019: Ein gemeinsamer Joint und das Chaos nimmt erneut seinen Lauf: Mit "Lommbock" geht die Kiffer-Kult-Komödie "Lammbock" aus dem Jahr 2001 in die zweite Runde. Auch im Sequel des deutschen Kinohits von Regisseur Christian Zübert sind Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz, die Erfinder der legendären "Pizza Gourmet", wieder mit am Start. Und allzu viel hat sich in den Jahren eigentlich gar nicht geändert: Statt Pizza liefert Kai (Moritz Bleibtreu) nun Vietnamesisch aus, der Imbiss heißt jetzt "Lommbock" statt "Lammbock" und das Angebot von "Gourmet"-Varianten mit Gras unter der Salami ist Kai mittlerweile zu heiß. Kais Kumpel Stefan (Lucas Gregorowicz) steht kurz vor seiner Hochzeit im drogenfreien Dubai und kommt nur zurück nach Würzburg, um wichtige Papiere zu holen. Als die beiden nach all den Jahren wieder aufeinandertreffen, können sie nicht widerstehen: Sie lassen mit einem Joint die alten Zeiten wiederaufleben. Nicht ahnend, dass ihnen dadurch ihr bisheriges Leben gehörig um die Ohren fliegt ...

SAT.1 zeigt "Lommbock", eine Kino-Koproduktion der SevenPictures GmbH, am 1. Juli 2019 um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV. In weiteren Rollen sind, wie schon in "Lammbock", u.a. Alexandra Neldel, Wotan Wilke Möhring und Antoine Monot, Jr. zu sehen.

"Lommbock" Am Montag, 1. Juli 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV Deutschland 2016 Genre: Komödie Regie: Christian Zübert

Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Katrin Dietz Kommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com

Bildredaktion: Anna Charlotte von Jagemann Tel. +49 (89) 9507-1175 Anna_Charlotte.von_Jagemann@ProSiebenSat1.com

Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter: www.p7s1-pr.de.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell