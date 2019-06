SAT.1

SAT.1 verfilmt Jojo Moyes' Roman "Im Schatten das Licht" mit Anna Schudt, Kai Schumann, Henning Baum, Diana Amft, Nadja Bobyleva u.a.//Drehstart für das TV-Event in Belgien

Unterföhring (ots)

27. Juni 2019: Eine Autorin, die allein in deutscher Übersetzung über zehn Millionen Bücher verkauft hat und deren Romane mit Hollywood-Stars verfilmt wurden. Eine Regisseurin, die Grimme-Preisträgerin ist und international ausgezeichnete Schauspieler: Das sind die Zutaten für das neue SAT.1-TV-Event. Vivian Naefe setzt Jojo Moyes' Liebesgeschichte "Im Schatten das Licht" bildgewaltig in Szene. Anna Schudt und Kai Schumann übernehmen die Hauptrollen. Sie spielen das Ehepaar Natasha und Mac, das kurz vor der Scheidung steht und plötzlich ein Mädchen (Lorna zu Solms) bei sich aufnehmen muss. Henning Baum übernimmt die Rolle von Anwalt Conrad, Natashas Freund, der sich seiner Geliebten plötzlich nicht mehr sicher sein kann ... In weiteren Rollen sind Diana Amft, Filip Peeters, Nadja Bobyleva, Pia Stutzenstein u.a. zu sehen. Senator Film produziert das SAT.1-TV-Event. Das Drehbuch schrieb Miriam Rechel nach der Romanvorlage von Jojo Moyes.

Zum Inhalt: Zwei Geschichten, ein gemeinsames Schicksal: Anwältin Natasha (Anna Schudt) und Fotograf Mac (Kai Schumann) haben sich vor einem Jahr getrennt. Der Verkauf des gemeinsamen Hauses zwingt sie dazu, sich vorläufig wieder miteinander zu arrangieren. Eine emotionale Herausforderung für Natasha. Denn obwohl sie in ihrer neuen Beziehung mit Conrad (Henning Baum) glücklich ist, hat sie immer noch Gefühle für Mac ... Sarah (Lorna zu Solms) ist Waise und ein Fall fürs Jugendamt, denn ihr Großvater Henri (Rüdiger Vogler), wurde mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert. Das Mädchen läuft aus ihrer Pflegeunterkunft weg: Sie will den alten Mann stolz machen und mit ihrem Pferd Boo an der elitären französischen Reitschule Cadre d' Or aufgenommen werden. Allein, ohne Geld und ohne Vormund ein nahezu unmögliches Unterfangen. Als Sarah im Supermarkt beim Klauen erwischt wird, erregt das Mädchen Natashas Aufmerksamkeit und die Anwältin nimmt Sarah bei sich und Mac auf. Notgedrungen muss sich das getrennte Paar nun zusammenraufen. Und als Sarah mit Boo verschwindet, beginnt für Natasha und Mac ein Roadtrip nach Frankreich, der ihre Lebenspläne gewaltig durcheinanderbringt.

+++ Produktion: Senator Film Produktion GmbH +++ Produzenten: Ulf Israel, Barbara Mientus +++ Buch: Miriam Rechel (nach der Romanvorlage "Im Schatten das Licht" von Jojo Moyes) +++ Regie: Vivian Naefe +++ Kamera: Peter Döttling +++ Redaktion SAT.1: Tina Ermuth +++ Drehzeit: 18. Juni 2019 bis vorauss. 29. Juli 2019 +++ Drehorte: Belgien und Deutschland +++ Förderung: Belgian Tax Shelter +++

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE

Nathalie Galina

Kommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-1186 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com https://www.p7s1-pr.de/index.php/unit-fiction

Bildredaktion:

Susanne Karl-Metzger Tel. +49 89 9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com

Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr. Martin Emele, Henrik Pabst, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell