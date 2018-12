"Born to be wild!" Grundschullehrer Wolfgang rockt mit 61 Jahren die Bühne bei "The Voice Senior" - am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1

Titel: The Voice Senior; Staffel: 1; Folge: Blinds; Person: Wolfgang; Copyright: SAT.1/Richard Hübner; Fotograf: Richard Hübner; Bildredakteur: Susi Lindlbauer; Dateiname: 1410032.JPG; Rechtehinweis: »Born to be wild!« Grundschullehrer Wolfgang rockt mit 61 Jahren die Bühne bei »The Voice... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Ist das Deutschlands lässigster Grundschullehrer? Normalerweise steht Wolfgang vor seinen Stuttgarter Schülern und unterrichtet Kunst. Für "The Voice Senior" tauscht der 61-jährige Pädagoge Strickpulli gegen Lederkluft - und heizt die "The Voice Senior"-Bühne ordentlich ein: Mit "Born to be wild" von Steppenwolf will Wolfgang bei den "Blind Auditions" überzeugen - am Freitag, 28.12., um 20:15 Uhr in SAT.1.

"Rock'n'Roll bedeutet für mich Leben, Action, Power und Freude. Ich bin ein Vertreter der ehrlichen Rockmusik ohne doppelten Boden - und bin bei 'The Voice Senior', weil ich den Leuten mal wieder handgemachte Musik bieten kann." Schafft Wolfgang es, die Coaches Yvonne Catterfeld, Sasha, The Boss Hoss und Mark Forster von sich zu überzeugen?

Ebenfalls in der zweiten Folge von "The Voice Senior" in SAT.1: Eduardo (64, Berlin), Barbara (65, aus Polen), Willi (68, Stuttgart), Hildegard (80, Lüneburg), Christian (63, aus Cottbus), Anna (61, aus Frankreich), Joerg (64, aus Düsseldorf), Birgit (66, aus Hennef), Charles (78, aus Ludwigsburg), Elvira (68, aus Görlitz), Geff (71, aus Hamburg) und Michael (68, aus Berlin).

"The Voice Senior", jeweils sonntags und freitags um 20:15 Uhr am 28., und 30. Dezember sowie das große Finale mit der Live-Entscheidung des TV-Publikums am 4. Januar 2019.

