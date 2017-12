"Einladung" zur "LUKE! Die Woche und ich"-Weihnachtsfeier mit Cro, Max Giermann, Wanda und vielen Geschenken am Sonntag, 10. Dezember, in SAT.1

"Ja, ist denn heut scho Weihnachten?!" Heute noch nicht, aber am Sonntag, 10. Dezember, um 23:25 Uhr, bei "LUKE! Die Woche und ich" in SAT.1. In der letzten Ausgabe der Comedy-Show 2017 laedt Gastgeber Luke Mockridge sein Publikum zur Weihnachtsfeier mit Gluehwein, Floetenspiel, Gedicht aufsagen und vielen... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - "Ja, ist denn heut scho Weihnachten?!" Heute noch nicht, aber am Sonntag, 10. Dezember, um 23:25 Uhr, bei "LUKE! Die Woche und ich" in SAT.1. In der letzten Ausgabe der Comedy-Show 2017 lädt Gastgeber Luke Mockridge sein Publikum zur Weihnachtsfeier mit Glühwein, Flötenspiel, Gedicht aufsagen und vielen tollen Geschenken - vom Wendler-Buch bis zum Reisegutschein nach Gütersloh - ein. Für kuschelige Weihnachtsstimmung sorgt die Studioband Wanda aus Österreich, Komiker Max Giermann nimmt auf Lukes Sofa Platz und als zusätzliches Weihnachtspräsent singt Cro seinen aktuellen Song "Unendlichkeit".

"Into the Wild - Luke in Kanada"

Mehr Luke Mockridge gibt es bereits eine Woche später in "Into the Wild - Luke in Kanada" - am Sonntag, 17. Dezember, 23:25 Uhr, in SAT.1. Der Entertainer begibt sich auf Entdeckungsreise zu seinen familiären Wurzeln nach Kanada, um zu sehen wie viel Kanadier in ihm steckt, und macht ein paar typisch kanadische Erfahrungen.

