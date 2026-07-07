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futureCon 2026: Junge Talente entwickeln innovative Gründungsideen

Abschlussveranstaltung der Entrepreneurship Talent Academy (ETA) macht unternehmerisches Denken erlebbar

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Berlin, Stuttgart (ots)

Über 100 engagierte Jugendliche haben bei der futureCon 2026 in Stuttgart an innovativen Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen gearbeitet. Die dreitägige Abschlussveranstaltung der fünften Entrepreneurship Talent Academy (ETA) brachte 75 ETA-Geförderte aus den Regionen Rhein-Main, Sachsen und Stuttgart sowie rund 40 Teilnehmende des Schülerförderprogramms Studienkompass mit besonderem Interesse an Entrepreneurship zusammen. Die ETA vermittelt Oberstufenschülerinnen und -schülern praxisnahe Einblicke in die Startup-Welt, stärkt ihre berufliche Orientierung und ermutigt, eigene Ideen und Projekte umzusetzen. Damit leistet sie einen Beitrag zur Förderung junger Innovationskraft in Deutschland und zeigt, wie Jugendliche die Arbeitswelt von morgen aktiv mitgestalten können.

Zum Auftakt diskutierten die Vertreter der Stiftungen hinter der ETA Dr. Philipp Bocks, Vorstand der Karl Schlecht Stiftung, und Dr. Sven Murmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), über die Bedeutung unternehmerischen Denkens in gesellschaftlicher Verantwortung. Beim anschließenden Panel gaben Valentin Eckmann, Project Manager bei PowerPerspectives und Stipendiat des Studienförderwerks Klaus Murmann der sdw, Heike Wolfangel, Geschäftsführende Gesellschafterin der Wolfangel GmbH, und Johannes Zloch, Gründer von upcycle bags und Alumnus des Studienförderwerks Klaus Murmann der sdw, praktische Einblicke in die Start-up-Welt.

Den Höhepunkt bildeten die Design-Sprint-Workshops, bei denen die Jugendlichen eigene Gründungsideen weiterentwickelten. Dabei entstanden kreative Lösungen für reale gesellschaftliche Herausforderungen - etwa in den Bereichen Bildung, mentale Gesundheit, nachhaltige Städte, gesellschaftlicher Zusammenhalt und die Arbeitswelt der Zukunft. Ihre Lösungsansätze präsentierten sie dem Publikum im Pitch-Battle. Sie bekamen konstruktives Feedback und erlebten, wie aus einer ersten Idee ein überzeugendes Konzept entstehen kann.

Mit der futureCon endet die fünfte Staffel der Entrepreneurship Talent Academy, dem gemeinsamen Schülerstipendium der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) und der Karl Schlecht Stiftung. Gleichzeitig läuft bereits die Bewerbungsphase für die nächste Staffel: Bis zum 27. September 2026 können sich Oberstufenschülerinnen und -schüler aus den Regionen Rhein-Main, Sachsen, Stuttgart und erstmals auch Heilbronn für die kostenfreie Teilnahme bewerben. Online-Infotermine für Interessierte gibt es am 8. Juli und am 17. September, jeweils um 19 Uhr. Mehr unter: www.sdw.org/eta

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