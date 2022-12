Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Auf in die digitalen Welten!

Für 50 Jugendliche aus Berlin und Brandenburg beginnt die Challenge Start Your Digital Future

Berlin (ots)

In dieser Woche fiel der Startschuss für eine ganz besondere Reise: In den nächsten sechs Monaten werden 50 Jugendliche aus der Region ihr Wissen und ihre Gestaltungskompetenz für die digitale Transformation ausbauen. Mit dem Programm möchten die Beisheim Stiftung und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft so gemeinsam wichtige Future Skills junger Menschen stärken. Diese arbeiten dafür mit Unterstützung von ehrenamtlichen Coaches aus der Digitalwirtschaft in Teams an eigenen Projekten und können an einem maßgeschneiderten Workshopangebot teilnehmen.

Zum Auftakt stand nicht nur das persönliche Kennenlernen auf dem Programm, auch erste Ideen für die Projekte wurden entwickelt. Die Teilnehmenden sammelten hierzu aktuelle Herausforderungen, die mit digitalen Mitteln gemeistert werden können. In den nächsten Monaten werden sie nun Apps, Webangebote oder neue Tools entwickeln. Auch der nächste Stopp der Reise ist schon geplant: Ein Workshop zeigt, wie der Weg von der Idee zum Prototyp technisch gestaltet werden kann. Diese neu erworbenen Kenntnisse finden dann in der Projektarbeit direkt praktische Anwendung. Bei einer Abschlussveranstaltung im Frühsommer werden die Teams ihre Projektergebnisse präsentieren.

Start Your Digital Future ist ein Projekt der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, das am Standort Berlin in Kooperation mit der Beisheim Stiftung umgesetzt wird. Ziel der Förderung ist es, wichtige Zukunftskompetenzen zu vermitteln und Jugendliche zu motivieren, die digitale Welt aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.

Weitere Infos unter www.sdw.org/digital

