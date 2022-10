Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH

Welche Stipendienmöglichkeiten gibt es für mich? Kostenfreies Online-Seminar informiert

Die kostenfreie und unabhängige Beratung vom Elternkompass informiert zu Stipendienmöglichkeiten im Studium

Welche Stipendienarten gibt es in Deutschland? Wie kann eine Förderung aussehen? Und kann ich mich auch auf ein Stipendium bewerben, wenn ich im Abitur keinen Durchschnitt von 1,0 habe?

Antworten auf all diese Fragen und viele zusätzliche Informationen gibt es im kostenfreien Online-Seminar "Stipendienmöglichkeiten in Deutschland" des Beratungsservice Elternkompass. Das öffentliche Online-Seminar richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Studierenden sowie deren Eltern, die ihr Kind bei der Stipendiensuche unterstützen möchten. Natürlich sind auch alle Mitarbeitenden der Studien- und Berufsorientierung herzlich eingeladen, an dem Seminar teilzunehmen.

Das nächste Online-Seminar "Stipendienmöglichkeiten in Deutschland" findet am 8. November um 18:00 Uhr statt. Dabei werden verschiedene Stipendienprogramme, Auswahlkriterien und Bewerbungstipps vorgestellt. Am Ende der Veranstaltung gibt es genug Raum für offene Fragen. Die Veranstaltung erfolgt ohne Registrierung und wird über Zoom durchgeführt - der Link ist auf der Website www.elternkompass.info zu finden.

Unsere Empfehlung ist, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn nicht nur Einserkandidatinnen und -kandidaten haben gute Chancen auf eine Förderung. Bei der Stipendienvergabe werden auch weitere Faktoren berücksichtigt, wie beispielsweise ehrenamtliches Engagement oder biographische Hürden. Die meisten Stiftungen bieten neben der finanziellen Unterstützung auch eine ideelle Förderung, wie Workshops, Seminare und Kurse.

Über die Online-Seminare hinaus ist das Beratungsteam unter der Telefonnummer 030 278906-777 zu erreichen. Fragen können zudem per E-Mail an service@elternkompass.info gestellt werden.

Über den Elternkompass

Der Elternkompass ist ein unabhängiges, kostenfreies Informations- und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Er wird von der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds gefördert. Das Team des Elternkompass bietet Orientierung in der deutschen Stipendienlandschaft, zeigt Stipendienmöglichkeiten auf und informiert über Bewerbungsverfahren. Mehr Informationen zum Elternkompass sowie den kostenlosen Informationsflyer finden Sie unter www.elternkompass.info.

