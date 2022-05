ConvaTec, international

Neue Umfrage zeigt, dass 87 % der Patienten mit langfristigen Gesundheitsproblemen mit Stigmatisierung konfrontiert sind; Krankenschwestern und -pfleger haben das Gefühl, dass ihnen Zeit und Ressourcen fehlen, um angemessene Unterstützung zu leisten

Die Forschung untersucht die „Versorgungslücke" sowie die physischen, emotionalen und sozialen Herausforderungen, mit denen Menschen mit langfristigen Gesundheitsproblemen konfrontiert sind, wie das Leben mit einem Stoma oder einer Wunde, der Umgang mit Diabetes, Harnverhalt, Krebs und mehr

Das weltweit tätige Unternehmen für medizinische Lösungen und Technologie Convatec setzt sich mit seinem neuen Versprechen "forever caring" für positive Veränderungen für Patienten und Gesundheitsdienstleister ein.

Laut einer neuen Studie sehen sich Patienten mit Langzeiterkrankungen neben einer Vielzahl anderer emotionaler Herausforderungen, die mit ihrer Erkrankung verbunden sind, auch mit Stigmatisierung konfrontiert. Gleichzeitig deuten die Umfrageergebnisse darauf hin, dass ihre Pflegeteams, insbesondere die Krankenschwestern, sich aufgrund von Zeit- und Ressourcenmangel nicht in der Lage fühlen, angemessene Unterstützung zu leisten. Die von Wakefield Research durchgeführte und von Convatec unterstützte Umfrage umfasste Antworten von 200 Patienten oder ihren Betreuern und 200 Krankenschwestern in den USA.¹

Herausforderungen für Patienten Die Umfrage ergab, dass 87 % der Patienten oder ihrer Betreuer ein gewisses Maß an Stigmatisierung im Zusammenhang mit ihrem aktuellen Gesundheitszustand oder dem der Person, die sie betreuen, empfinden. Fast die Hälfte (44 %) gab an, dass es ihnen peinlich ist, über ihren aktuellen Gesundheitszustand zu sprechen, während 43 % der Meinung waren, dass über ihren Gesundheitszustand nicht regelmäßig gesprochen wird und er in den Medien kaum vorkommt.

Fast alle Patienten (99 %) und ihre Betreuer sagen, dass sich Stigmatisierung negativ auf die Heilung eines Patienten mit einem aktuellen Gesundheitszustand auswirken oder diese verlangsamen kann — und 96 % der Pflegekräfte stimmen zu, dass die körperliche Heilung eines Patienten durch Stigmatisierung beeinträchtigt werden kann.

"Wir wissen bereits, dass die Auswirkungen der Stigmatisierung auf unsere Patienten nicht unterschätzt werden können", sagte Karim Bitar, CEO von Convatec. "Diese Umfrageergebnisse zeigen, warum emotionale und mentale Gesundheit heute eine gesellschaftliche Priorität ist. Wir müssen als Branche mehr tun, um die Stigmatisierung dieser Patienten zu verhindern — indem wir Geschichten und Erfahrungen zeigen, wie unsere Patienten selbstbewusst leben, indem wir gegenseitige Unterstützung anbieten und indem wir Gespräche zwischen Freunden, Familie und Pflegeteams erleichtern.

Emotionale Unterstützung gibt es in vielen Formen, aber das medizinische Team eines Patienten spielt eine wichtige Rolle. Mehr als die Hälfte (56 %) der Patienten gaben an, dass sie gerne mehr Zeit mit ihrem medizinischen Team verbringen würden, um sich besser unterstützt zu fühlen. Fast alle (96 %) Patienten und Betreuer wünschen sich mehr Informationen über ihren Gesundheitszustand — wobei 53 % angaben, dass sie es vorziehen würden, wenn diese Informationen in Gesprächen mit ihrem medizinischen Team vermittelt würden.

Herausforderungen für Krankenschwestern: Die Versorgungslücke Die Umfrage ergab, dass sich mehr als zwei von drei Krankenschwestern (68 % ) nicht in der Lage sehen, ihre Patienten umfassend zu unterstützen, und dass fast alle (96 %) der Meinung sind, dass sie mehr Zeit, Ressourcen und Ausbildung benötigen, um die Patienten umfassend zu betreuen. Laut der Umfrage:

71 % der Krankenschwestern und -pfleger brauchen mehr Zeit für ihre Patienten

brauchen mehr Zeit für ihre Patienten 56 % sind der Meinung, dass sie mehr Zeit brauchen, um sich dem Lernen und der Bildung widmen zu können

sind der Meinung, dass sie mehr Zeit brauchen, um sich dem Lernen und der Bildung widmen zu können 51 % sind der Meinung, dass ihnen derzeit die Ressourcen fehlen, die sie benötigen, um sich direkt mit den Patienten auszutauschen und sie so effektiv wie möglich zu betreuen

Außerdem fühlen sich die meisten Krankenschwestern (82 %) ganz oder größtenteils wohl dabei, mit ihren Patienten über Probleme im Zusammenhang mit ihrem aktuellen Gesundheitszustand zu sprechen. 60 % geben an, dass sie sich nicht ganz so wohl dabei fühlen. Von denjenigen, die sich nicht ganz so wohl fühlen, geben 47 % an, dass dies daran liegt, dass sie nicht die nötige Zeit haben, dies zu tun.

Für immer fürsorglich": Eine Verpflichtung zur Schließung der Versorgungslücke Convatec, ein weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Lösungen und Technologien, gab heute ein neues Versprechen und eine neue Identität bekannt: „forever caring".

"Wir hören zu — und was am wichtigsten ist, wir lernen", fügte Karim Bitar hinzu. "In einer Branche, die traditionell sehr produktorientiert ist, bedeutet 'forever caring' eine Verpflichtung gegenüber den Menschen, denen wir dienen — und genau diesen Patienten, Pflegern und Krankenschwestern, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Wir wissen, dass sich die Bedürfnisse unserer Patienten und Gesundheitsdienstleister ständig ändern und wir uns mit ihnen verändern müssen, um unsere Vision, zuverlässige medizinische Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität zu entwickeln, mit Leben zu füllen.

Als Teil dieses neuen Versprechens verpflichtet sich Convatec, die Unterstützung für Patienten zu verstärken, die mit schwierigen Problemen im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung konfrontiert sind, indem es Unterstützungsprogramme wie me+ ausbaut, das Hilfsmittel, Tipps und Peer-to-Peer-Unterstützung für Menschen mit langfristigen Erkrankungen bereitstellt.

Convatec setzt sich auch dafür ein, Hand in Hand mit Patienten, Pflegern und Fachleuten des Gesundheitswesens zusammenzuarbeiten, um Stigmatisierung zu vermeiden. Convatec hat vor kurzem seine erste "Healthy Bonds"-Kampagne ins Leben gerufen, die Menschen in der Stoma-Gemeinschaft, die oft mit einem Stigma konfrontiert sind, feiert, unterstützt und ermutigt, indem sie Geschichten darüber erzählen, wie sie das Leben mit einem Stoma annehmen.

Gleichzeitig ist Convatec fest entschlossen, die Anbieter im Gesundheitswesen zu entlasten, indem es Bildungsressourcen und zusätzliche Unterstützung durch Programme wie die Convatec Academy of Professional Education bereitstellt, die sich der Unterstützung der kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen widmet. Das Programm hat im vergangenen Jahr bereits mehr als 300.000 Fachkräfte im Gesundheitswesen weltweit erreicht.

Convatec ist sich auch bewusst, dass die Zeit von Krankenschwestern und medizinischem Fachpersonal wertvoll ist. Um die Gesundheitsdienstleister zu entlasten, hat Convatec eine neue App für Pflegekräfte auf den Markt gebracht , die es ihnen erleichtert, die besten Stomaprodukte für ihre Patienten auszuwählen und zu empfehlen, während sie gleichzeitig den Patienten eine bequeme zentrale Anlaufstelle bieten, um ihre Rezepte einzulösen, sich beraten zu lassen und einen Beratungstermin mit einer Pflegekraft zu vereinbaren.

Seit 1964 unterstützt Convatec Patienten bei der Behandlung von Langzeiterkrankungen und ist führend in den Bereichen moderne Wundversorgung, Stomaversorgung und Infusionsversorgung. Forever caring" steht für einen neuen und aufregenden Abschnitt in der Geschichte von Convatec und für das Versprechen, Patienten und Gesundheitsdienstleistern die Unterstützung zu geben, die sie brauchen.

Informationen zur Umfrage Die Convatec Nurses Survey wurde von Wakefield Research unter 200 US-amerikanischen Krankenschwestern durchgeführt, die zwischen dem 5. und 17. April 2022 Patienten in den Bereichen Wund-, Kontinenz- und Stomapflege sowie Infusionstherapie behandelten. Diese Umfrage ist gewichtet, um eine genaue Repräsentation der Krankenschwestern in den USA zu gewährleisten.

Die Umfrage unter Convatec-Patienten und -Pflegekräften wurde von Wakefield Research zwischen dem 5. und 17. April 2022 unter 200 Patienten (oder ihren Pflegekräften) durchgeführt, die eine Wund-, Kontinenz- oder Stomapflege oder eine Infusionstherapie erhalten, sowie unter ihren Pflegekräften, wobei eine Einladung per E-Mail und eine Online-Umfrage verwendet wurden.

Convatec Group Plc Wir leisten Pionierarbeit mit zuverlässigen medizinischen Lösungen, um das Leben der Menschen zu verbessern, die wir berühren : Convatec ist ein weltweit tätiges FTSE 250-Unternehmen für Medizinprodukte und -technologien, das sich auf Lösungen für die Behandlung chronischer Erkrankungen konzentriert und eine führende Position in den Bereichen moderne Wundversorgung, Stomaversorgung, Kontinenz- und Intensivpflege sowie Infusionsversorgung innehat. Der Konzernumsatz lag 2021 bei über 2 Milliarden Dollar. Mit rund 10.000 Kolleginnen und Kollegen bieten wir unsere Produkte und Dienstleistungen in über 100 Ländern an, geeint durch das Versprechen, immer fürsorglich zu sein. Unsere Produkte bieten eine Reihe von Vorteilen, von der Infektionsprävention und dem Schutz gefährdeter Haut bis hin zu verbesserten Patientenergebnissen und reduzierten Pflegekosten. Weitere Informationen zu Convatec finden Sie unter: http://www.convatecgroup.com.

1Patienten, die eine Wund-, Kontinenz- oder Stomapflege, eine Infusionstherapie erhalten, oder deren Pflegepersonal sowie Krankenschwestern und -pfleger, die Patienten für eine Wund-, Kontinenz- oder Stomapflege oder eine Infusionstherapie behandeln. Nur in den USA.

