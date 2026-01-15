ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 18. Januar 2026 um 23:05 Uhr im Ersten (MDR)

Die geplanten Themen: Irans Proteste kehren zurück - trotz Internetsperre und Repressionen Seit Tagen gehen im Iran Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Auslöser für die Demonstrationen waren die drastische Verschlechterung der Lebenssituation durch die anhaltende Wirtschaftskrise. Die Proteste weiteten sich schnell zu einer breiten Bewegung aus, die das Ende der Islamischen Republik fordern. Mittlerweile hat die Regierung eine Internetsperre über das Land verhängt, so dass Informationen über das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Demonstrierenden schwer zu erlangen sind. Welche Chance haben die Proteste diesmal, die die größten im Iran nach dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini 2022 sind, die damals wegen eines Verstoßes gegen die Kleiderordnung in Haft umkam? "ttt" spricht mit der Journalistin und Autorin Natalie Amiri und der deutsch-iranischen Publizistin Daniela Sepehri. Endlich wieder in Freiheit - Boualem Sansal und der Preis der freien Rede Fast ein Jahr saß Boualem Sansal in einem algerischen Gefängnis - die schlimmste Zeit seines Lebens. Im November 2024 war der algerisch-französische Schriftsteller, Regimekritiker und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels bei der Einreise in Algier verhaftet worden. Man warf ihm Terrorismus, Spionage und Gefährdung der staatlichen Einheit vor. Auslöser waren seine Äußerungen zum Status der Westsahara: Laut algerischer Staatsdoktrin gehört die ehemalige spanische Kolonie zu Algerien, Sansal behauptete, sie gehöre zu Marokko - ähnlich wie zuvor Frankreichs Präsident Macron. Sansal wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, eine unverhältnismäßig schwere Strafe für den damals 75-jährigen, krebskranken Mann. Internationale Proteste und diplomatisches Engagement führten schließlich zu seiner Begnadigung durch Präsident Tebboune. Sansal kehrte nach Paris zurück, ist gesund, streitbar wie immer und wünscht sich weiterhin einen neuen Prozess, statt bloß begnadigt zu werden. Science-Fiction als Seelenerkundung: "Woods of Birnam" vertonen "Solaris" "Solaris" heißt das neuste Projekt der Dresdner Band "Woods of Birnam" um den Schauspieler und Sänger Christian Friedel. Ein Konzeptalbum, welches die dramatische Weltraum-Expedition zum mysteriösen Planeten Solaris zu Thema hat. Solaris ist von einem intelligenten Ozean bedeckt, der in der Lage ist, menschliche Erinnerungen zu materialisieren. Anstatt Kontakt mit den Forschern aufzunehmen, spiegelt Solaris immer nur das Wesen des Menschen selbst. Dem Album liegt der berühmte Science-Fiction-Roman des polnischen Autoren Stanislaw Lem von 1961 zu Grunde. Die Geschichte um Solaris wurde mehrmals verfilmt, unter anderem von Andrei Tarkowski. Der Schauspieler Christian Friedel, sehr erfolgreich geworden mit den Filmen "Das weiße Band", "Elser", "The Zone of Interest", hat aus Lems Vorlage ein Theaterstück inszeniert und mit seiner Band Songs beigesteuert. Mit diesen Solaris-Songs ist er nun auf Tour. "ttt" hat ihn in Leipzig getroffen. Erfundene Vergangenheit: KI-Bilder und ihre Folgen für die Erinnerung an den Nationalsozialismus Ein abgemagerter KZ-Häftling hinter Stacheldraht. Ein Kind, dramatisch von der Mutter getrennt: KI-Bilder, die sich als "Holocaust-Fotos" ausgeben, fluten soziale Netzwerke. Gedenkstätten und Archive registrieren seit Monaten eine Zunahme und fordern in einem offenen Brief, Plattformen sollten konsequent gegen diese Verfälschungen vorgehen. "Fake History", nennt es Pawel Sawicki vom Auschwitz Memorial: Nachdem das Foto der ermordeten Niederländerin Helena Waterman de Jong entwendet, und als KI-Version verfremdet und verbreitet wurde, versucht Sawicki auf die Problematik aufmerksam zu machen. Die Mechanik dahinter ist makaber: Maximale Emotionalisierung bringt Likes, Reichweite und, über Monetarisierungs-Programme, Geld. Content-Farmen produzieren den Stoff. Weil es aus Konzentrationslagern nur wenige echte Bilder gibt, wirkt der KI-Überfluss umso mächtiger: Geschichte wird verzerrt, Würde verletzt - und Zweifel werden einfacher. "ttt"hat den Neffen von Helena Waterman de Jong in Amsterdam getroffen. Moderation:Siham El-Maimouni Redaktion: Jens-Uwe Korsowsky (MDR) "ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.

