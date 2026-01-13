ARD Das Erste

Von Rufmord bis Schutzgeld: Spannende Fälle und ein neues Gesicht im Team des "Großstadtrevier"

Ab Montag, 2. März, um 18:50 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek

München (ots)

Große und kleine Dramen sowie schwere Delikte - und ein neuer Wachhabender: In den neuen Folgen des "Großstadtrevier" gehen die Zivilermittler Harry Möller (Maria Ketikidou) und Nils Sanchez (Enrique Fiß), die Streifenpolizisten Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) und Lukas Petersen (Patrick Abozen) unter der Leitung von Frau Küppers (Saskia Fischer) wieder unablässig und engagiert Verbrechen auf dem Kiez nach. Mit Tarkan Yildiz (Özgür Karadeniz) als neuem Teamplayer.

"Tarkan kann sich auf Menschen einstellen und kennt sehr viele Leute. Dieses Netzwerk kommt seiner Arbeit und dem Team zugute, weil er auch mal den kurzen Dienstweg gehen kann", so Özgür Karadeniz zu seiner Rolle. Mit ihm zieht ein Tischkicker aus seiner früheren Dienststelle ins Revier. "Der sorgt für Furore. Tarkan spielt selbst leidenschaftlich gerne Tischfußball und steckt die anderen damit an."

Besonders und relevant - die zehn neuen Folgen des "Großstadtrevier" greifen aktuelle Themen auf: Für eine junge Frau ist nach einer Vergewaltigung in der ersten Folge "Nichts mehr, wie es war": Doch der mutmaßliche Täter, der Chef ihres Mannes, kommt wieder auf freien Fuß, weil die Justiz den Prozess während der Untersuchungshaft nicht rechtzeitig anberaumen konnte. Es kommt zu dramatischen Szenen, auch auf dem Polizeirevier, denn Bente Hinrichs leidet mit dem Opfer und verzweifelt an einem zu langsamen Justizsystem. Emotional geht es weiter: Wenn der gute Ruf der neuen Marketing-Chefin eines Wohlfahrtsverbandes mit Fake-Postings zerstört wird, ein Arzt auf St. Pauli mit sich und seinem verschuldeten Bruder zu kämpfen hat und der Konkurrenzdruck im Ruderverein an der schönen Außenalster lebensbedrohlich wird. Ein brisantes Thema greift auch die Episode "Asphalt-Piraten" auf, die Frachtdiebstähle von LKW begehen. Die betroffene Truckerin liegt schwer verletzt und bewusstlos an einem kaum auffindbaren Ort - für Harry Möller und Nils Sanchez drängt die Zeit ...

"Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Wiebke Andresen, ausführender Produzent: Giacomo Vernetti) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion verantwortet Franziska Dillberger (NDR), Executive Producerin ist Diana Schulte-Kellinghaus (NDR).

"Großstadtrevier" - zehn neue Folgen ab Montag, 2. März, um 18:50 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek.

