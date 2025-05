ARD Das Erste

Ab 2. Juli live sehen, hören und genießen - die UEFA Frauen-EM 2025 in der ARD

In wenigen Wochen ist es so weit: Am 2. Juli beginnt das Fußball-Großereignis 2025, die Europameisterschaft der Frauen. Gastgeberland für das Turnier ist zum ersten Mal die Schweiz. 16 Teams spielen bis zum 27. Juli in insgesamt 31 Begegnungen um den Titel. Die ARD ist live dabei und berichtet umfassend und crossmedial.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Beim Thema Fußball-EM der Frauen muss wahrscheinlich jeder an das dramatische Finale England - Deutschland in Wembley 2022 denken. 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten damals das Endspiel. Ein solches emotionales Fußballfest erhoffen wir uns jetzt auch für die anstehende EM in unserem Nachbarland und werden alles tun, um den Sport, die Spannung und die Stimmung umfangreich und erstklassig nach Deutschland auf die Bildschirme unseres Publikums zu transportieren."

Moderator Claus Lufen und ARD-Expertin Almuth Schult präsentieren die Fußball-EM live aus dem Studio im ARD SportHub auf dem Sportschau-Campus in Köln. Der ARD SportHub ist damit auch die Heimat für einen Großteil des ARD-Teams. Von hier aus wird die crossmediale Redaktion, unter Federführung des NDR, alle TV-Übertragungen realisieren, die Audio-Vollreportagen senden, sportschau.de sowie den Content für die ARD Mediathek, die ARD Audiothek und die verschiedenen Social Media-Kanäle der Sportschau produzieren.

Stephanie Baczyk, Christina Graf und Bernd Schmelzer kommentieren die Spiele live aus den Stadien in der Schweiz. Ohr und Auge an der DFB-Elf hat für die ARD bei dieser EM Lea Wagner, die gemeinsam mit einem kleinen crossmedial tätigen ARD-Team Quartier vor Ort bezieht.

Die UEFA Frauen-EM 2025 startet in der ARD mit dem Eröffnungs-Spieltag am 2. Juli. Island - Finnland (18:00 Uhr) und Schweiz - Norwegen (21:00 Uhr) sind live im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen. Weitere Highlights im Programm: Freitag, 4. Juli 2025, 21:00 Uhr live die Begegnung Deutschland - Polen aus St. Gallen sowie Dienstag, 8. Juli 2025, 18:00 Uhr das zweite Gruppenspiel Deutschland - Dänemark live aus Basel. Erstmals überträgt die ARD gemeinsam mit dem ZDF alle Spiele der UEFA Frauen-EM, bis auf die Parallelspiele am dritten Vorrunden-Spieltag, live im TV (mit Audiodeskription) und im Stream zur besten Sendezeit. Die Parallelspiele gibt es an ARD-Sendetagen im Multistreamplayer in der ARD Mediathek.

Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die ARD-Spiele und alle deutschen Begegnungen in voller Länge im Relive jederzeit in der ARD Mediathek zu erleben. Dort, auf sportschau.de und in der Sportschau-App gibt es zudem kompakte Zusammenfassungen aller EM-Spiele, Hintergrundberichte, Live-Ticker und vieles mehr.

Die ARD macht die Frauen-Europameisterschaft auch zum Hörerlebnis. Alle deutschen Spiele sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale gibt es live und in voller Länge auf sportschau.de, der Sportschau-App, in der ARD Audiothek sowie diversen ARD-Radiowellen. Die einzelnen Radioprogramme informieren darüber hinaus mit Talks, Nachrichten und Stories über die DFB-Elf und die EM.

Am 23. Juni startet außerdem der Podcast "Sportschau F - EM Special". Wer ist Favorit? Welche Chancen hat das deutsche Team und gibt es in den Schweizer Stadien eigentlich Käsefondue statt Stadionwurst? Ab Turnierbeginn erzählt Host Christina Schröder täglich von ihren Erlebnissen vor Ort und begleitet die DFB-Frauen am Trainingsplatz, im Stadion oder in der Mixed Zone - überall dort, wo es spannend, emotional, unterhaltsam oder auch mal unerwartet werden kann.

Darüber hinaus setzt die ARD auf hochkarätige Dokumentationen und Filme: Ab dem 28. Juni geht in der ARD Mediathek eine neue Ausgabe von "Shootingstars - Deutschlands neue Fußballgeneration" an den Start. Der 45-minütige Film begleitet Jule Brand, Giulia Gwinn und Sjoeke Nüsken und gibt tiefe Einblicke in Alltag und Seelenleben der jungen Nationalspielerinnen. Außerdem ab Juli in der ARD Mediathek: "Mädchen können kein Fußball spielen" - eine Zeitreise zum Thema, wie die Frauen den Fußball eroberten - und "Kick it like women". Der Film betrachtet die Entwicklung von jungen deutschen Nachwuchsspielerinnen im Fußball auf ihrem Weg zur Weltspitze.

