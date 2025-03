ARD Das Erste

"Brennpunkt: Eklat im Weißen Haus"/ am Samstag, 1. März 2025, um 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 1. März um 20:15 Uhr einen 12-minütigen "Brennpunkt" (WDR) mit dem Titel "Eklat im Weißen Haus" aus.

Das geplante Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine ist gescheitert. Statt einer Einigung kam es zu einem Eklat: US-Präsident Donald Trump griff den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor laufenden Kameras scharf an. Ein diplomatischer Skandal, der Folgen haben könnte. Für die Ukraine und für Europa.

Der ARD-Brennpunkt beleuchtet die Hintergründe und politischen Konsequenzen. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus den USA, Russland und der Ukraine ordnen die Ereignisse ein. Außerdem wird analysiert, wie die Europäische Union und Deutschland auf diese Entwicklung reagieren könnten - und welche Auswirkungen das auf die transatlantischen Beziehungen hat.

Moderation: Ellen Ehni

Redaktion: Michael Heussen, Srdjan Govedarica

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

