ARD Das Erste

Endspurt vor der Bundestagswahl: Umfangreiches Programmangebot aus dem ARD-Hauptstadtstudio

Bild-Infos

Download

München (ots)

In wenigen Tagen wird in Deutschland gewählt. Ein umfangreiches Programmangebot aus dem ARD-Hauptstadtstudio bietet Entscheidungshilfe im Fernsehen, Radio und im Netz für diejenigen, die sich über Wahlprogramme informieren, Positionen von Spitzenkandidaten vergleichen oder Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen hören und sehen möchten.

Vor der Wahl

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel stellt sich in "Farbe bekennen" am Dienstag, 18. Februar, den Fragen von Markus Preiß, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio. Die AfD konnte zuletzt in den Umfragen zulegen, ist zweitstärkste Kraft. Doch alle etablierten Parteien haben eine Koalition mit der in Teilen als gesichert rechtextrem eingestuften AfD ausgeschlossen. Wie sieht Alice Weidel als Kanzlerkandidatin die AfD in der deutschen Parteienlandschaft? Und welche Pläne hat die AfD für die Zukunft Deutschlands? Das Erste strahlt das Interview um 20:15 Uhr aus.

In "Farbe bekennen" am 19. Februar um 20.15 Uhr im Ersten stellt sich Robert Habeck als Kanzlerkandidat von Bündnis 90/Die Grünen den Fragen von ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. In Umfragen stagnieren die Grünen und liegen teils deutlich hinter Union, AfD und SPD. Wie will die Partei diesen Rückstand noch aufholen? Eine mögliche Antwort: Robert Habecks Zehn-Punkte-Plan zum Thema Migration und eine sieben Punkte umfassenden Zukunftsagenda, die er als möglicher Kanzler schon im ersten Amtsjahr umsetzen will. "Aufbruch statt Rückschritt" lautet der Titel, doch wie wollen die Grünen die versprochene "Innovationsoffensive" umsetzen, wenn sie schon in der zurückliegenden Ampel-Regierung nicht damit durchdringen/überzeugen konnten?

Auf tagesschau.de geben Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio einen kompakten Überblick über die Wahlprogramme und die Positionen der acht derzeit im Bundestag vertretenen Parteien. Insbesondere im Blick: Ihre jeweiligen Positionen bei sieben Schwerpunktthemen: Familienpolitik, Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, Klimaschutz, soziale Sicherheit, Migration und innere Sicherheit. Neben diesen acht Parteien treten weitere 21 Parteien in mindestens einem Bundesland mit einer Landesliste an. Auch hier betrachtet tagesschau.de die Grundsatz- und Wahlprogramme dieser kleineren Parteien und trägt damit zur abgestuften Chancengleichheit in der Berichterstattung bei.

Auf den Social-Media-Kanälen werden die Positionen auf den Punkt gebracht: 4 Fragen, 1 Politiker:in, 15 Sekunden pro Antwort - die Videos aus dem ARD-Hauptstadtstudio werden kurz vor der Wahl auf den tagesschau-Kanälen auf TikTok, Instagram und YouTube Shorts online gehen. Sie geben den Kandidat:innen von Union, AfD, SPD, Grünen, FDP, BSW und Linke die Gelegenheit, kurz und prägnant ihr politisches Angebot darzulegen.

Kurz vor der Bundestagswahl und am Ende eines intensiven Winterwahlkampfes kommen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der Parteien, die aktuell in Fraktions- oder Gruppengröße im Deutschen Bundestag vertreten sind, noch einmal zusammen: Markus Preiß (ARD-Hauptstadtstudio) und Diana Zimmermann (ZDF-Hauptstadtstudio) begrüßen am Donnerstag, 20. Februar 2025, um 22.00 Uhr zur "Schlussrunde der Spitzenkandidaten" von ARD und ZDF: Carsten Linnemann (CDU-Generalsekretär), Matthias Miersch (SPD-Generalsekretär), Annalena Baerbock (Außenministerin, Bündnis 90/Die Grünen), Christian Lindner (FDP-Parteivorsitzender), Alice Weidel (AfD-Parteivorsitzende), Jan van Aken (Die Linke-Parteivorsitzender), Alexander Dobrindt (Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag) und Sahra Wagenknecht (BSW-Parteivorsitzende).

Für die Kandidatinnen und Kandidaten ist es die letzte Chance, die Bürgerinnen und Bürger von ihren politischen Ideen und Zielen zu überzeugen und wichtige Wählerstimmen zu gewinnen. Dabei wird sich vor allem eine Frage stellen: Wie wollen sie Deutschland aus der wirtschaftlichen Krise herausführen?

Im Podcast "Berlin Code" spricht Linda Zervakis mit Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio am Freitag vor der Wahl (21. Februar) über die anstehende Abstimmung, über die Wahlkämpfe und über sich abzeichnende Trends. In einer Sonderfolge am Wahlabend entschlüsselt "Berlin Code" die Wahlergebnisse und ihre Bedeutung für das politische Berlin. In der Woche nach der Wahl sind weitere Sonderfolgen als "Berlin Code Update" geplant, um Reaktionen und Interpretationen im Kampf um die Deutungshoheit einzuordnen. Alle Folgen "Berlin Code" sind abrufbar in der ARD Audiothek.

Im "ARD Interview der Woche" aus dem ARD-Hauptstadtstudio sind in den zwei Wochen vor der Wahl alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zu Gast. Im Gespräch mit jeweils zwei Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio geht es um die Person, ihre politische Haltung und ihre Vorstellungen für die Zukunft. Beleuchtet werden auch Aspekte jenseits der aktuellen Themen. Abrufbar sind die knapp halbstündigen Interviews in der ARD Audiothek.

Am Wahlabend

Das Finale eines kurzen, aber intensiven Wahlkampfes: Wer gewinnt bei der Bundestagswahl, wer verliert? Am Tag der Bundestagswahl (23. Februar) sendet Das Erste ab 17.10 Uhr die knapp dreistündige Sendung "Bundestagswahl 2025" aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Markus Preiß, Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, und "Tagesthemen"-Moderatorin Jessy Wellmer führen live durch die Sendung mit Berichten, Hintergründen und zahlreichen politischen Gesprächsgästen. WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn präsentiert um kurz nach 18:00 Uhr die Prognose sowie im weiteren Verlauf aktuelle Hochrechnungen und erste Analysen. Korrespondentinnen und Korrespondenten des ARD-Hauptstadtstudios sind live vor Ort bei den Wahlpartys der Parteien und fangen erste Reaktionen und Stimmen ein.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell