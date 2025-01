ARD Das Erste

"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi" | Am 6. März 2025 im Ersten und ab 3. März 2025 in der ARD Mediathek

München

Naomi Krauss, Danilo Kamperidis und Franziska von Harsdorf ermitteln auf der größten griechischen Insel

Eine Fremde in der Heimat, eine Ausgegrenzte in der eigenen Familie: In "Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi" schlüpft Naomi Krauss in eine ungewöhnliche Ermittlerinnenrolle. Als neue Chefin des Morddezernats Rethymnon kehrt die weltoffene Hauptkommissarin an ihren Geburtsort zurück - und erlebt bei ihrem ersten Fall, dass Vertrautheit zugleich Vorteil und Belastung sein kann. Denn im Fall des ermordeten Bauamtsleiters gerät der Verlobte ihrer Nichte in Verdacht. Unterstützt wird sie von einem jungen Team - gespielt von Franziska von Harsdorf und Danilo Kamperidis. Regisseurin Constanze Knoche und Kameramann Andreas Bergmann betten die emotionale Krimihandlung in starke Bilder von der Schönheit und den Schattenseiten der griechischen Insel.

Das Erste zeigt "Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi" auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten" am 6. März 2025 und ab 3. März 2025 in der ARD Mediathek. Im griechisch-deutschen Cast spielen Naomi Krauss, Danilo Kamperidis, Franziska von Harsdorf, Sotiria Loucopoulos, Oda Thormeyer, Hannes Wegener, Thomas Sarbacher, Michael Sideris, Christina Tzatzaraki u. v. a.

Zum Inhalt:

Als Kretas mächtiger Bauamtsleiter Philippis (Arian Tsapari Rassi) beim Schwimmen in einer Bucht getötet wird, beginnt für die Mordkommission Rethymnon ein schwieriger Fall. Die neue Chefin Eleni Theodoraki (Naomi Krauss) stammt zwar von der Insel, muss sich aber nach Jahrzehnten auf dem Festland wieder mit ihrer alten Heimat vertraut machen. Da das Opfer alles andere als beliebt war, öffnet sich für die Heimkehrerin - zu deren Team ihr Großneffe Alexis (Danilo Kamperidis) und die ehrgeizige Penelope (Franziska von Harsdorf) gehören - ein weites Feld an Verdächtigen. Sogar zu Elenis Nichte Niki (Sotiria Loucopoulos) führt eine Spur: Ihr Bräutigam Jorgos (Hannes Wegener) gerät unter Mordverdacht. Als Eleni ihn verhaftet, bringt sie die Hochzeit in Gefahr und die Familie gegen sich auf. Für die Ermittlerin wird es immer schwerer, ihre eigene Geschichte, die sie - zum Ärger ihrer Schwester Marina (Oda Thormeyer) - zur Rückkehr bewegt hat, von der Arbeit zu trennen. Kann sie das Geheimnis, das sie seit vielen Jahren mit sich trägt, bewahren?

"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi" ist eine Produktion der RELEVANT FILM (Produzentin: Heike Wiehle-Timm, Junior-Producerin: Rieke Bubert) im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD. Constanze Knoche inszeniert nach einem Drehbuch von Christoph Busche, die Kamera führt Andreas Bergmann. Die Redaktion verantworten Diane Wurzschmitt und Christoph Pellander (beide ARD Degeto Film).

