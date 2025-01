ARD Das Erste

Portugal - Deutschland im Viertelfinale der Handball-WM am 29. Januar ab 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek

München (ots)

Trotz eines kleinen Dämpfers gegen den dreimaligen Weltmeister und Olympiasieger von 2024 Dänemark im ersten Spiel der Hauptrunde, hat sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit zwei darauffolgenden Siegen gegen Italien und Tunesien klar für das WM-Viertelfinale qualifiziert. Am Mittwoch, 29. Januar 2025, trifft das DHB-Team nun auf die "Tormaschine" aus Portugal. Die bislang in diesem Turnier noch ungeschlagenen Portugiesen gehen mit großem Rückenwind in die Begegnung. Die ARD überträgt das Viertelfinale am Mittwoch, 29. Januar 2025, live aus Oslo ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20:30 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek. Alexander Bommes moderiert die Partie, gemeinsam mit Experte Dominik Klein. Reporter ist Florian Naß, an seiner Seite wie bei den bisherigen Übertragungen Co-Kommentator Johannes Bitter. Sollte Deutschland das Finale oder das Spiel um Platz 3 erreichen, gibt es auch dieses am Sonntag, 2. Februar 2025, live in der ARD zu sehen.

Weitere Informationen und Hintergründiges rund um die Handball-WM gibt es bei sportschau.de, Zusammenfassungen und Highlights außerdem in der ARD Mediathek. Auch vom Podcast zur Handball-WM "Handball auf die 1" mit Stephanie Müller-Spirra gibt es weiterhin täglich eine neue Folge, u. a. bei sportschau.de und in der ARD Audiothek.

