ARD Das Erste

Kleine und große Schicksale im Fokus

"Morden im Norden" mit 16 neuen Folgen immer montags, ab 27. Januar 2025, um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Was unsere Kommissare auszeichnet, ist die Nähe zu den Opfern wie auch zu den Tätern", sagt Ingo Naujoks und dies macht "Morden im Norden" zu einer der beliebtesten Krimiserien im Ersten. Die Ausstrahlung der 10. Staffel endete im April 2024 mit einer neuen Bestmarke: "Morden im Norden" erzielte einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,6 Prozent. Das ist der höchste Wert des Formats seit dem Serienstart 2012. Bis zu 3,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalten ein, wenn das Team der Lübecker Mordkommission ermittelt.

In den 16 neuen Episoden - ab 27. Januar 2025, immer montags, um 18:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek - klären die Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek), Lars Englen (Ingo Naujoks), Nina Weiss (Julia E. Lenska) und Gregor Michalski (Jonas Minthe) u. a. den gewaltsamen Tod eines Klimaaktivisten auf. Sie lösen den Mordfall um einen sozial engagierten Politiker und ermitteln, wer hinter dem Totschlag an einer Zirkusmitarbeiterin steckt. Das Team rückt eng zusammen, als Kommissar Michalski selber zum Opfer eines Mordanschlags wird. Unterstützt werden sie wie immer von Rechtsmediziner Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek) und neuerdings von der Polizeipsychologin Yasmin Ahmadi (Saman Giraud).

Sven Martinek, Ingo Naujoks, Julia E. Lenska und Jonas Minthe stehen Ihnen für Interviews - telefonisch oder per Video-Call - zur Verfügung. Bitte melden Sie Ihre Interviewwünsche an unter folgender E-Mail: hm@monkenbusch.tv. Die Termine werden individuell koordiniert.

"Morden im Norden" ist eine Produktion der ndF: Berlin GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Hans-Hinrich Koch, Development Producer ist Marion Klann, Producer ist Wiedeke Brünjes. Executive Producer ist Diana Schulte-Kellinghaus, die Redaktion liegt bei Karsten Willutzki (beide NDR).

Im Vorführraum (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) stehen für akkreditierte Journalisten zwei neue Folgen der 11. Staffel zur Ansicht bereit.

Eine Pressemappe zur Serie finden Sie ebenfalls im Presseservice (https://presse.daserste.de) zum Download.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell