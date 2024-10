"Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" | Stefan Raab, ARD und RTL kooperieren beim ESC-Vorentscheid 2025 - Bewerbungen ab sofort möglich

ARD Das Erste

Ein starkes Team für den ESC 2025: Es ist eine besondere Allianz, die sich für den deutschen Beitrag für den ESC 2025 in Basel zusammenfindet. ARD, RTL und Stefan Raab schließen sich zusammen und suchen den Act, der 2025 in Basel für Deutschland beim Eurovision Song Contest antritt. Die Federführung für den ESC hat innerhalb der ARD - wie gewohnt - der NDR.

Gesucht ist ein Hit - und ein Star. Wer vertritt Deutschland beim ESC 2025 in der Schweiz? Maximale Reichweite in allen Zielgruppen, höchste Expertise, breite Aufmerksamkeit über alle Plattformen und Stefan Raab als Initiator dieser besonderen Kooperation werden dem deutschen Vorentscheid neue Kraft verleihen.

Christine Strobl - ARD-Programmdirektorin:

"Besondere Ereignisse erfordern besondere Kooperationen: Ich freue mich, gemeinsam mit Stefan Raab und RTL die Vorfreude auf den ESC 2025 schon jetzt zu entfachen. Der ESC ist ein echter Lagerfeuermoment, der Europa vereint - und genau dieses Gefühl möchten wir mit einem tollen Vorentscheid bereits auf dem Weg nach Basel zum deutschen Publikum bringen."

Inga Leschek - Chief Content Officer RTL Deutschland:

"Was für eine Ehre, beim ESC mitzumischen! Schulter an Schulter mit der ARD und Stefan Raab widmen wir uns der nationalen Aufgabe ESC und suchen mithilfe der gesamten Reichweitenpower von RTL Deutschland den deutschen Star für Basel. Wir freuen uns auf diese besondere Zusammenarbeit und drei tolle RTL-Musikshows im Frühjahr 2025!"

Wer teilnehmen möchte, kann sich ab sofort anmelden unter raab-casting.de, eurovision.de oder rtl.de. Bewerben können sich Musikerinnen und Musiker sowie Bands. Die Bewerbungsfrist endet am 28. November 2024, 23:59 Uhr.

In vier großen Primetime-Live-Shows, drei davon bei RTL, moderiert von Barbara Schöneberger, werden Stefan Raab und seine Kolleg:innen in der Jury aus 24 Acts den Besten suchen und finden. In den Shows präsentieren sich die Acts in mehreren Gesangsrunden und Song-Disziplinen.

Das Finale von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" wird live in der ARD zu sehen sein - verantwortet vom NDR. Die Entscheidung, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest in der Schweiz antritt, liegt in dieser Show vollkommen in den Händen der Zuschauer:innen zu Hause.

