"Sturm der Liebe": Traumhochzeit, Staffelstart und zwei Neuzugänge

München (ots)

Katharina Scheuba und Elias Reichert sind das Traumpaar der 21. Staffel

Happy end: Eine Staffel voller Herzschmerz, Dramen und Chaos endet für Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) und Philipp Brandes (Robin Schick) vor dem Traualtar. In Folge 4.331 (voraussichtlicher Sendetermin: 29. November 2024) feiern die beiden ihre Traumhochzeit auf Gut Thalheim.

Das frisch verheiratete Paar bleibt auf dem Gut, das Ana von Philipps Großtante Wilma geerbt hat, zurück, um dort Pferde zu züchten. In Folge 4.332 (voraussichtlicher Sendetermin: 2. Dezember 2024) nehmen die beiden emotional Abschied von ihren Liebsten.

Neues Spiel - neues Glück: Ab Folge 4.335 (voraussichtlicher Sendetermin: 5. Dezember 2024) rücken Maxi (Katharina Scheuba) als Traumfrau und Henry (Elias Reichert) als Traummann in den Vordergrund. Ihre große Liebe lernt Maxi am Roulettetisch kennen. Nach dem Spiel ist der Unbekannte zunächst verschwunden, bis sich die beiden am Fürstenhof wieder begegnen.

Impulsiv, abenteuerlustig, charmant: Elias Reichert wird ab Folge 4.326 (voraussichtlicher Sendetermin: 22. November 2024) die Rolle Henry Sydow spielen. Henry ist ein Freund von Vincent und kommt bei ihm und Maxi in der WG unter. Er ist mysteriös und hält sich mit Informationen über seine Vergangenheit zurück. Mit seinen Geheimnissen bringt er nicht nur Maxi, sondern auch den das Fünf-Sterne-Hotel in Gefahr.

Elias Reichert wurde in der Schweiz geboren und studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Er war anschließend im Ensemble des Schauspiel Köln engagiert, arbeitete er mit namhaften Theaterregisseuren wie Calixto Bieito, René Pollesch und Ersan Mondtag zusammen und spielte in Filmen wie "Sterne über uns" und Fernsehformaten wie "Tatort" und "Soko Köln".

Intrigant, manipulativ, schillernd: Krista Birkner wird ab Folge 4.338 (voraussichtlicher Sendetermin: 10. Dezember 2024) die Rolle Sophia Wagner in der Bavaria-Fiction-Produktion übernehmen.

Sophia Wagner zieht die Suche nach ihrem Sohn an den Fürstenhof. Die mit allen Wassern gewaschene Geschäftsfrau schreckt vor kaum etwas zurück, um ihr Firmenimperium aufrecht zu erhalten. Geldwäsche, Erpressung und Bestechung sind dabei an der Tagesordnung. Der Öffentlichkeit präsentiert sie sich als schillernde Frau von Welt. Diese fällt auch gleich Christoph Saalfeld auf, der sich von ihr um den Finger wickeln lässt.

Krista Birkner schloss ihre Schauspielausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart ab. Von da wurde sie direkt vom Burgtheater in Wien engagiert. Dort arbeitete sie jahrelang mit Regisseuren wie Philip Tiedemann, Einar Schleef, George Tabori, Manfred Karge, Wolfgang Engel und Claus Peymann zusammen, mit dem sie vom Burgtheater an das Berliner Ensemble wechselte. Außerdem war sie immer wieder an Dieter Hallervordens Berliner Schlosspark Theater zu sehen, zuletzt in "Das Abschiedsdinner", an der Seite von Dominique Horwitz. Inzwischen ist Krista Birkner zunehmend im Fernsehen präsent, wie zum Beispiel in "Mein Freund das Ekel" mit Dieter Hallervorden. Zuletzt war sie im preisgekrönten TV-Drama "Flügel aus Beton" zu sehen.

"Sturm der Liebe" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Geschäftsführer (Content) Bavaria Fiction und Gesamtleitung "Sturm der Liebe": Marcus Ammon; Ausführender Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler.

