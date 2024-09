ARD Das Erste

"Brennpunkt": Hisbollah-Chef getötet - Eskalation in Nahost?

Heute, am 28. September 2024, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 28. September um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

28. September 2024

20:15 - 20:30 Uhr

"Brennpunkt": Nasrallah getötet - Eskalation in Nahost?

Moderation: Christian Nitsche

Bei einem israelischen Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut wurde Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Wie reagiert nun die Terrormiliz Hisbollah? Wie verhält sich der Iran, der seit Jahren die Hisbollah militärisch und finanziell unterstützt? Und wie geht Israel weiter vor? Der Brennpunkt beleuchtet die Hintergründe der aktuellen Entwicklungen.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Redaktion: Sebastian Kemnitzer

