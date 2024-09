ARD Das Erste

Mit Herzblut für das Recht - neue Staffel der ARD-Serie "Die Kanzlei" ab 22. Oktober 2024 im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit melden sich die kluge wie entschlossene Anwältin Isa von Brede (Sabine Postel) und der scharfzüngige Partner Markus Gellert (Herbert Knaup) zurück. Sabine Postel: "Unsere Serie erzählt keine harmlosen Wald-und-Wiesen-Abenteuer, sondern greift aktuelle und brisante Fälle aus der Realität auf." Am 22. Oktober startet die sechste Staffel der Erfolgsserie "Die Kanzlei". Ausgestrahlt werden die 13 neuen Folgen immer dienstags um 20:15 Uhr im Ersten. Die Episoden sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.

Dass sie nicht immer streng nach den Buchstaben des Gesetzes handeln, hat zum Erfolg der Serie beigetragen: Durchschnittlich 18,1 Prozent Marktanteil erreichte die Ausstrahlung der letzten Staffel 2022 im Ersten. Bis zu 5,48 Millionen Zuschauer verfolgten die Fälle der Hamburger Rechtsanwälte, die ihre Kanzlei wie einen Familienbetrieb führen. Unterstützt werden die Anwälte von Assistentin Charlie (Mathilde Bundschuh) und Aushilfe Marion von Brede (Marie Anne Fliegel).

Sabine Postel: "Großes Lob gebührt unserem Autor Thorsten Näter, der alles liest, was ihm in die Finger kommt, Zeitungen, Magazine, Nachrichten, um neue Stoffe für uns zu entdecken. Anders als im wirklichen Leben gehen unsere Geschichten zu 99 Prozent gut aus. Diese märchenhafte Quote ist sicher einer der Gründe dafür, warum die Zuschauer unsere Serie seit vielen Jahren so lieben."

Im Vorführraum ( https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) stehen für Sie ab sofort zwei der neuen Folgen zur Ansicht bereit.

Eine Pressemappe zur Serie "Die Kanzlei" finden akkreditierte Journalisten im Presseservice ( https://presse.daserste.de) zum Download.

Fotos über ard-foto.de

"Die Kanzlei" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabend", Produzentin ist Nina Lenze. Die Redaktion liegt bei Diana Schulte-Kellinghaus und Rike Steyer (beide NDR), Executive Producerin ist Daria Moheb-Zandi (rbb).

Bei Interviewwünschen wenden Sie sich bitte an:

MONKENBUSCH Presse und PR für Film und Fernsehen, Helmut Monkenbusch,

Tel.: 0151/644 23 971, E-Mail: hm@monkenbusch.tv

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell