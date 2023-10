Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest übernimmt die Geschäftsstelle Wirtschaftsnetzwerk Afrika

Berlin (ots)

Zum 15. Oktober 2023 überträgt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Geschäftsstelle Wirtschaftsnetzwerk Afrika von der GFA Consulting Group GmbH an Germany Trade & Invest (GTAI). Das Wirtschaftsnetzwerk Afrika steht Unternehmen bei allen Schritten des Markteintritts zur Seite. Sei es durch die langfristige Begleitung durch die sogenannten Afrika-Partnerinnen und -Partner, durch passgenaue Beratungsleistungen über das Förderangebot Beratungsgutscheine Afrika oder mithilfe der Expertise von Branchenexpertinnen und -experten vor Ort.

"Ziel ist es, in der neuen Struktur die Akteurslandschaft zu konsolidieren, Synergien mit bestehenden Angeboten von GTAI zu nutzen und das Angebot weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr über diese neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen", so Julia Braune, Geschäftsführerin von Germany Trade & Invest.

Um Handel und Investitionen deutscher Unternehmen in afrikanischen Märkten zu fördern, hat das BMWK 2019 das Wirtschaftsnetzwerk Afrika ins Leben gerufen. Mit mittlerweile 55 Partnern bildet es ein starkes Netzwerk aus zentralen Akteuren der Außenwirtschaftsförderung und der Entwicklungszusammenarbeit. Das vielfältige Angebotsportfolio des Wirtschaftsnetzwerks Afrika, das branchen- und länderübergreifend "Made in Germany" und "Made in Africa" zusammenführt, wird von deutschen Unternehmen gut angenommen: In den letzten vier Jahren haben rund 1.000 Unternehmen die umfassenden Angebote des Wirtschaftsnetzwerks Afrika in Anspruch genommen. So wurden bereits erfolgreich Niederlassungen gegründet, Waren und Dienstleistungen exportiert, Partnerschaften aufgebaut und Märkte vernetzt.

"Der Übergang der Geschäftsstelle Wirtschaftsnetzwerk Afrika zur GTAI erfolgt nahtlos. Die Leitung übernimmt Jana Unger. Sie war zuvor stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle bei der GFA Consulting Group GmbH, die seit 2019 die Geschäftsstelle gestellt hat. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Frau Unger für uns gewinnen konnten", erklärt Julia Braune weiter.

Die Geschäftsstelle Wirtschaftsnetzwerk Afrika wird künftig über die zentrale Kontaktadresse wirtschaftsnetzwerkafrika@gtai.euerreichbar sein". Weitere Informationen finden Sie unter www.africa-business-guide.de/de/wirtschaftsnetzwerk-afrika

Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland.

Original-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell